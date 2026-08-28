Σύμφωνα με τον Όρνσταϊν, η Άστον Βίλα έφθασε σε συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του ελπιδοφόρου Ιμπραχίμ Μπαγιέ.

Κοντά στο «διαμαντάκι» της Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται η Άστον Βίλα! Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν η ομάδα του Έμερι έχει φτάσει σε συμφωνία με τους Παριζιάνους για την απόκτηση του Ιμπραχίμ Μπαγιέ, με την ομάδα της «Πόλης του Φωτός» να αξιώνει 55 εκατ. ευρώ για τον 18χρονο φέρελπι εξτρέμ.

Ο ταλαντούχος Σενεγαλέζος αγωνίζεται κατά κόρον στο δεξί... φτερό της επίθεσης αλλά κάλλιστα μπορεί να παίξει και στα αριστερά. Έντονο ενδιαφέρον για τον νεαρό είχε εκδηλώσει και η Λίβερπουλ, η οποία ωστόσο κατέληξε στον Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

Ο Αφρικανός αθλητής βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα από το 2018, όντας παίκτης των ακαδημιών και πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2024, σε ηλικία 16 ετών.

Με τη φανέλα των back to back Πρωταθλητών Ευρώπης μετρά τέσσερα γκολ και τέσσερις ασίστ σε 42 συνολικά συμμετοχές. Είναι διεθνής με τη Σενεγάλη και με το εθνόσημο στο στήθος αγωνίστηκε τόσο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025 όσο και στο προσεχές Mundial 2026.