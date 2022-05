Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media απεικονίζει τον στράικερ της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Όλι ΜακΜπέρνι να επιτίθεται με κλωτσιές σε οπαδό που ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, κατά τη διάρκεια της μαζικής εισβολής των φίλων της Νότιγχαμ Φόρεστ στο «City Ground».

Το τρίτο ημίχρονο της ρεβάνς ανάμεσα σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ δεν λέει να κοπάσει. Το ένα περιστατικό διαδέχεται το άλλο μετά τον «χαμό» των οπαδών της Φόρεστ που εισέβαλαν κατά χιλιάδες στον αγωνιστικό χώρο, αλλά αυτή τη φορά στο στόχαστρο βρίσκεται ο παίκτης των Λεπίδων, Όλι ΜακΜπέρνι, ο οποίος επιτέθηκε σε φίλαθλο των Κόκκινων!

Όπως φαίνεται από το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media μέσα από το «City Ground», ο 26χρονος αναπληρωματικός φορ της Σέφιλντ επιτέθηκε μαζί με άλλα μέλη της αποστολής σε έναν άνδρα με φανέλα της Νότιγχαμ και συνέχισε να τον κλωτσάει καθώς εκείνος ήταν πεσμένος στο χορτάρι. Άγνωστο παραμένει τι προηγήθηκε της επίθεσης κι αν ο παίκτης της Σέφιλντ αντέδρασε μετά από κάποιο άλλο περιστατικό.

Το βίντεο δεν άργησε να τύχει της προσοχής χιλιάδων χρηστών, προκαλώντας «σάλο» στο twitter και μένει να φανεί αν θα υποπέσει και στην αντίληψη της FA, η οποία διεξήγαγε έκτακτη έρευνα για τον οπαδό που επιτέθηκε στον αρχηγό της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Μπίλι Σαρπ και ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης τη σύλληψή του.

OLI MCBURNIE STOMPING ON A NOTTINGHAM FOREST FAN WHILST HES ON THE FLOOR!#nffc #sufc #olimcburnie #EFLPlayOffs @NFFC @SkySports @SheffieldUnited pic.twitter.com/ZsDy0tPfVp