Η Νότιγχαμ Φόρεστ προκρίθηκε στον τελικό των play-offs ανόδου και σύσσωμοι οι οπαδοί της «μπούκαραν» στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας ανεπανάληπτες εικόνες στο «City Ground».

Ο Μπράις Σαμπά «έλαμψε» στη διαδικασία των πέναλτι, έστειλε με τρεις αποκρούσεις τη Νότιγχαμ Φόρεστ στον τελικό των play-offs κόντρα στη Χάντερσφιλντ και τους οπαδούς της στον... αγωνιστικό χώρο.

Σύσσωμοι οι φίλοι των Κόκκινων «μπούκαραν» στο χορτάρι μετά το φινάλε και δημιούργησαν μια ανεπανάληπτη «λαοθάλασσα», πανηγυρίζοντας έξαλλα μαζί με τους παίκτες την πρόκριση στον «προθάλαμο» της Premier League, τον μεγάλο τελικό του «Γουέμπλεϊ».

The amount of Nottingham Forest fans on the pitch 🤯 🌳 pic.twitter.com/9SHwpwJ2A6

Nottingham Forest fans have taken over the pitch after making the Championship play-off final 😅 pic.twitter.com/dZ93x0l17h