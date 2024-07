Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την μεταγραφή του Νίκολα Μιλένκοβιτς από την Φιορεντίνα, η οποία κόστισε 14,3 εκατ. ευρώ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ επισημοποίησε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Νίκολα Μιλένκοβιτς από την Φιορεντίνα. Μόλις χθες ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, που είχε αναφέρει την υπάρξη πρότασης από την αγγλική ομάδα για τον 26χρονο Σέρβο κεντρικό αμυντικό, επιβεβαίωσε την συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών αναφέροντας πως μένουν μόνο οι ιατρικές εξετάσεις.

Ο Μιλένκοβιτς τις πέρασε με επιτυχία, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 κι έτσι τα «tricky trees» πλήρωσαν 14,3 εκατ. ευρώ στην Φιορεντίνα κι έκαναν δικό τους τον διεθνή Σέρβο ποδοσφαιριστή. Εκείνος την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 50 συμμετοχές με τους «βιόλα», δίνοντας και δύο ασίστ στα περισσότερα από 4 χιλ. λεπτά που έπαιξε.

Ξεκίνησε μάλιστα βασικός και στον τελικό του Conference League κόντρα στον Ολυμπιακό, παίζοντας και τα 120 λεπτά που διήρκεσε ενώ ήταν εκείνος που φυλούσε τον Ελ Καμπί στην φάση του γκολ που σημείωσε ο Μαροκινός κι έκρινε τελικά το παιχνίδι.

We are delighted to announce the signing of Serbia international Nikola Milenković ✍️