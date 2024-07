Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο ελεύθερος Χάμες Ροντρίγκες έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της Νότιγχαμ Φόρεστ όσο και της Θέλτα.

Μετά το τρομερό Copa America που έκανε ο MVP Χάμες Ροντρίγκες με τη φανέλα της Κολομβίας έμεινε ελεύθερος από τη Σάο Πάολο και αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Μάλιστα όπως έγινε γνωστό ο 33χρονος μεσοεπιθετικός επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη και μια από τις πρώτες ομάδες που έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της είναι η Πόρτο, η οποία θέλει να τον φέρει ξανά στο «Ντραγκάο» ύστερα από έντεκα χρόνια.

Πάντως όπως είναι λογικό ο αρχηγός της Κολομβίας βρίσκεται στη λίστα και άλλων ευρωπαϊκών ομάδων. Σύμφωνα με το «TBR Football» η Νότιγχαμ Φόρεστ είχε επαφή με τους εκπροσώπους του Χάμες για να τον φέρει και πάλι στο Νησί, τρία χρόνια μετά το πέρασμα του από την Έβερτον.

