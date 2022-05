Στην σύλληψη του οπαδού που κουτούλησε τον αρχηγό της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Μπίλι Σαρπ προχώρησαν οι βρετανικές Αρχές.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα Μπρις Σαμπά, προκρίθηκε και θα αντιμετωπίσει στον τελικό ανόδου τη Χάντερσφιλντ, στο «Γουέμπλεϊ», στις 29 Μαΐου. Μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, ένας οπαδός της Νότιγχαμ χτύπησε με ορμή τον αρχηγό της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Μπίλι Σαρπ με αποτέλεσμα ο τελευταίος να σωριαστεί στον αγωνιστικό χώρο.

Absolutely cowardly thug assaults Billy Sharp after Sheffield Utd lose Championship play off semi final to Nottingham Forest. Find it. Jail him. Disgusting. pic.twitter.com/jkmGhSAPLJ

Η έρευνα της αστυνομίας του Νότιγχαμ «απέδωσε καρπούς», καθώς ο 31χρονος άνδρας συνελήφθη και θα τεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

«Ένας 31χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για την επίθεση. Παραμένει υπό κράτηση και θα ανακριθεί από τους αστυνομικούς. Οι έρευνές μας για τις συνθήκες γύρω από το συμβάν συνεχίζονται. Μιλήσαμε με τον ποδοσφαιριστή και συνεργαζόμαστε με τους δύο συλλόγους, οι οποίοι μας υποστηρίζουν στην έρευνά μας», δήλωσε πάνω στο θέμα ο υπεύθυνος Αρχιεπιθεωρητής.

A man has been arrested after Billy Sharp was assaulted following their defeat by Nottingham Forest.



