Σκηνές χάους επικράτησαν μετά το τέλος του αγώνα της Νότιγχαμ με την Σέφιλντ, καθώς οπαδός των γηπεδούχων χτύπησε τον αρχηγό των φιλοξενούμενων!

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ κέρδισε με 2-1 τη Νότιγχαμ Φόρεστ μέσα στο Σίτι Γκράουντ, όμως η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα Μπρις Σαμπά, προκρίθηκε και θα αντιμετωπίσει στον τελικό ανόδου τη Χάντερσφιλντ, στο «Γουέμπλεϊ», στις 29 Μαΐου!

Με το τελευταίο σφύριγμα, σύσσωμοι οι φίλοι των «κόκκινων» εισέβαλλαν στον αγωνιστικό χώρο και δημιούργησαν μια ανεπανάληπτη «λαοθάλασσα», πανηγυρίζοντας έξαλλα μαζί με τους παίκτες την πρόκριση στον «προθάλαμο» της Premier League, τον μεγάλο τελικό του «Γουέμπλεϊ».

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εισβολής, ένας οπαδός της Νότιγχαμ χτύπησε με ορμή τον αρχηγό της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Μπίλι Σαρπ που σωριάστηκε στο έδαφος, με τις εικόνες από την αδιανόητη επίθεση να προκαλούν αποτροπιασμό.

Ο προπονητής της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Πολ Χεκιμπότον, ήταν έξαλλος με την επίθεση και ισχυρίστηκε ότι ο οπαδός της Νότιγχαμ θα πρέπει να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης.

«Υπάρχει σίγουρα ποινή φυλάκισης. Βλέπουμε πράγματα να πετάγονται στον αγωνιστικό χώρο και πράγματα που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των παικτών και δεν έχει γίνει τίποτα γι' αυτό. Είδαμε τι έχει συμβεί. Πώς μπορείς να έρθεις σε ένα χώρο εργασίας έχοντας τη δική σου δουλειά και να δεχτείς επίθεση με αυτόν τον τρόπο; Απλώς όλα είναι λάθος. Πάρα πολλές φορές ακούμε ανθρώπους να το καταδικάζουν, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα γι' αυτό. Εμείς είμαστε αυτοί που υποφέρουμε.

Είναι επίθεση. Είδαμε έναν από τους παίκτες μας να επιτίθεται. Είναι κλεισμένος στα αποδυτήρια, αιμορραγεί και θυμωμένος. Είναι ενοχλητικό για πολλούς λόγους - δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα για αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός της Σέφιλντ στην κάμερα του «Sky Sports».

Billy Sharp getting headbutted in last night’s pitch invasion by a Nottingham Forest fan. Absolutely disgusting. That fan needs to be locked up. pic.twitter.com/BiZsxjQkN3

This thug needs to be put in jail for doing this to Billy Sharp last night. pic.twitter.com/rrlbbhzDmk