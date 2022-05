Ο αιώνιος αρχηγός της Γουέστ Χαμ, που συνδέεται με την ομάδα του Λονδίνου για περισσότερες από δύο δεκαετίες, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του στο συγκινητικό αντίο που πρόσφεραν οι περισσότεροι από 59.000 οπαδοί που ήταν παρόντες στο γήπεδο.

Αφού τιμήθηκε πριν από το σφύριγμα της αναμέτρησης με την Μάντσεστερ Σίτι, υπό τους ήχους του «Forever Blowing Bubbles», ο Μαρκ Νομπλ αντικατέστησε τον Λαντσίνι στον αγωνιστικό χώρο στο 77ο λεπτό, εν μέσω εντυπωσιακού χειροκροτήματος.

18 loyal years. Once a Hammer, always a Hammer. ⚒



Mark Noble gets emotional before his farewell home match. 🥺 pic.twitter.com/U1OVxM0m8n