Μαρκ Νομπλ: Τέλος εποχής για τον Mr. West Ham (vid)

Ο επί σειρά ετών αρχηγός της Γουέστ Χαμ, Μαρκ Νομπλ, πέρασε για τελευταία φορά στον αγωνιστικό χώρο του London Stadium.

Στο 16ο λεπτό του αγώνα όλοι τον χειροκρότησαν. Είναι εξάλλου το «δικό του» 16. Στο 77' και με το σκορ στο 2-2 αφού η Σίτι έφερε το ματς στα ίσα παρά το αρχικό 2-0 της Γουέστ Χαμ, ο Μαρκ Νομπλ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, για τελευταία φορά γράφοντας την 549η συμμετοχή του με τη φανέλα της ομάδας που αγάπησε από μικρός. Ο Άγγλος μέσος υπηρέτησε για 18 ολόκληρα χρόνια τα «σφυριά», μια ποδοσφαιρική ζωή και στο ματς κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι είπε το δικό του αντίο.

For every game. For every goal. For every moment you gave your all for the shirt.



Thank you, @Noble16Mark ❤️⚒#WHUMCI | #MN16 pic.twitter.com/uVYThZ47Sv