Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε πέτυχε ιστορικό καρέ τερμάτων στον αγώνα με την Γουλβς κι απέδειξε ότι χρησιμοποιεί και τα δύο του πόδια εξίσου καλά.

Ο 30χρονος διεθνής Βέλγος μέσος ήταν εκπληκτικός στον αγώνα με την Γουλβς, καθώς με το χατ-τρικ που πέτυχε, πήρε από το χέρι την Μάντσεστερ Σίτι και την οδήγησε στη νίκη, με αποτέλεσμα οι Πολίτες να διευρύνουν εκ νέου τη διαφορά τους από τη δεύτερη Λίβερπουλ.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε κατάφερε να σημειώσει το τρίτο πιο γρήγορο χατ τρικ στην ιστορία της Premier League, ενώ έγινε μόλις ο τρίτος χαφ στην ιστορία της Premier League που πετυχαίνει καρέ μετά τους Λάμπαρντ (δις) και Βαϊνάλντουμ. Αδιαμφισβήτητα ο KDB διανύει την πιο παραγωγική του χρονιά στο Μάντσεστερ. Κι αυτό αποτυπώνεται και μέσα από τους αριθμούς. Εως τώρα σε 43 αναμετρήσεις, μετράει 19 τέρματα και 13 ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις.

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ότι το χατ-τρικ που σημείωσε κόντρα στους «λύκους» το πέτυχε με το... αδύναμό του πόδι. Ο Ντε Μπρόινε χρησιμοποιεί κυρίως το δεξί του πόδι, αλλά σαφέστατα δεν διστάζει να βάλει και το «κακό» του πόδι, το αριστερό στη φωτιά. Πώς όμως ο Βέλγος αστέρας είναι τόσο καλός και με τα δύο πόδια; Οπως φαίνεται όλα χρονολογούνται από τότε που ο Ντε Μπρόινε ήταν πιτσιρικάς.

Σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο Κρίστοφ Τεριέρ, όταν ο Ντε Μπρόινε ήταν σε νεαρή ηλικία, του απαγορεύτηκε από έναν γείτονα να χρησιμοποιεί το καλό του πόδι (δηλαδή το δεξί), καθώς παίζοντας μπάλα στην αυλή του σπιτιού του, κατέστρεφε γλάστρες και λουλούδια στον κήπο του γείτονα του.

Οπως φαίνεται αυτό δεν κράτησε και ιδιαίτερα πίσω τον KDB, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια εξασκούσε τα δύο πόδια του και σήμερα είναι σε θέση να θεωρείται ένας από τους καλύτερους μέσους στον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

Kicks with left & right. When De Bruyne was a kid, his neighbour forbid him to use his right foot because he was destroying grass & flowers. pic.twitter.com/D5e5AA60mS