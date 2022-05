Η Σίτι αποφάσισε να κάνει τον Χάαλαντ δικό της παρά τα λεγόμενα του Πεπ το περασμένο διάστημα για... ανέφικτη οικονομική υπόθεση. Στα 250 εκατομμύρια το σύνολο της μεταγραφής, ποιο το όριο του μισθού του, τι παίρνουν Ραϊόλα και... πατέρας.

Από το απόγευμα της Δευτέρας, 9η Μαΐου, το... θωρηκτό από την Νορβηγία φέρεται να έχει περάσει και από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ στις Βρυξέλλες και να επέστρεψε άμεσα στην Βεστφαλία, γνωρίζοντας όμως πως έχει βάλει σε τροχιά ολοκλήρωσης τη μεταγραφή του στην Μάντσεστερ Σίτι.

Κόντρα και σε όσα έλεγε ο Πεπ Γκουαρδιόλα στο πρόσφατο παρελθόν περί αδυναμίας, αλλά και επιλογής της ομάδας του να μην διαθέσει... τρελά χρήματα για ν' ασχοληθεί με την περίπτωση του Χάαλαντ, αυτός τελικά θα βάλει την γαλάζια φανέλα από τη νέα σεζόν και θ' αποτελέσει τον επιθετικό που... δεν είχαν φέτος οι «πολίτες».

Erling Haaland has told Borussia Dortmund that he wants to leave this summer and is closing in on a move to Manchester City.



City have told Dortmund that they are ready to pay the £64m release clause 👇 pic.twitter.com/bBlfDZubJV