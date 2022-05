Mετά το θάνατο του Μίνο Ραϊόλα υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το μέλλον των ποδοσφαιριστών που ήταν στο πελατολόγιο του αλλά και για το ποιος θα αναλάβει τις υποθέσεις που είχε ο Ιταλός ατζέντης.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών άφησε ο Μίνο Ραϊόλα, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του το απόγευμα του Σαββάτου. Η είδηση του θανάτου του Ιταλού μάνατζερ σκόρπισε θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο. Σύμφωνα με το Forbes, ο Ραϊόλα είχε εκτιμώμενη καθαρή περιουσία 84,7 εκατομμυρίων δολαρίων και ήταν ανάμεσα στους πέντε ισχυρότερους αθλητικούς παράγοντες στον κόσμο, αποκτώντας χρήματα χάρη στις προμήθειες των διαπραγματεύσεων για μεταγραφές. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει διαπραγματευτεί περισσότερα από 847,7 εκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια.

Ωστόσο, μετά το θάνατό του τα ερωτήματα είναι πολλά. Ποιος θα αναλάβει τις υποθέσεις που είχε ο Μίνο Ραϊόλα, με σημαντικότερη αυτή του Έρλινγκ Χάαλαντ; Θα συνεχίσουν οι παίκτες να συνεργάζονται με το πρακτορείο του Ιταλού ατζέντη;

Με τον καιρό ο Ραϊόλα είχε δημιουργήσει ένα σημαντικό αλλά και κλειστό επιτελείο το οποίο εμπιστευόταν με κλειστά μάτια στις περισσότερες διαπραγματεύσεις. Ο ξάδερφος του Βιντσέντζο Ραϊόλα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν πιο κοντά στον Ιταλό ατζέντη αλλά και υπεύθυνος για τις σχέσεις με ιταλικούς συλλόγους και και συγκεκριμένα με τη Γιουβέντους για να καθορίσει το μέλλον του Ντε Λιχτ, αλλά και του Πελεγκρίνι.

Δίπλα στον Βιντσέντζο, για να συνεχίσει το πολύτιμο έργο του Ιταλού μάνατζερ, θα υπάρχει η Ραφαέλα Πιμέντα, την οποία ανακάλυψε ο Ραϊόλα στη στην Βραζιλία το 2003 σε με μια σχολή ποδοσφαίρου. Η δικηγόρος, καθώς και πρώην καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο, ασχολούνταν πάντα με τη νομική διαχείριση των πελατών της ομάδας του Μίνο Ραϊόλα και θα συνεχίσει να το κάνει μαζί με τον ξάδερφο του. Μάλιστα, η Ραφαέλα Πιμέντα ήταν και η σύντροφος του περίφημου μάνατζερ τα τελευταία 20 χρόνια.

Οσον αφορά το πελατολόγιο του Μίνο Ραϊόλα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Marca» το σίγουρο είναι ότι οι δύο μεγάλοι αστέρες του ποδοσφαίρου Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και Πολ Πογκμπά θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με το γραφείο του Ιταλού. Η σχέση του Ραϊόλα με αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές ήταν πολύ στενή. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, συμπεριλαμβανομένου του Χάαλαντ, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον, αν και, κατ' αρχήν, υπολογίζουν ότι και αυτοί θα συνεχίσουν... τουλάχιστον προς το παρόν.

