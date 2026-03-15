Γκουαρδιόλα: «Τώρα μπορείτε να μου ασκήσετε κριτική»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ανέλαβε την ευθύνη για την ισοπαλία της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Γουέστ Χαμ.

Η Μάντσεστερ Σίτι ταξίδεψε χθες (14/03) στο Λονδίνο για να αναμετρηθεί με τη Γουέστ Χαμ, στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Premier League, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τους πολύτιμους τρεις βαθμούς της νίκης, χάρη στο γκολ του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου στο 35΄ και έτσι έμεινε στην ισοπαλία (1-1) για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα πρωταθλήματος.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Πεπ Γκουαρδιόλα, μίλησε για την επιθετική αφλογιστία, η οποία έχει «στερήσει» τη νίκη από τους «Πολίτες» σε πολλά παιχνίδια την φετινή σεζόν.

«Το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο. Έχουν μία ευκαιρία και σκοράρουν ένα γκολ, έχει συμβεί και στο παρελθόν. Πάντα φέτος ήμασταν μια ομάδα που έλεγχε πολλά σημεία του γηπέδου, αλλά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε τρία ή τέσσερα γκολ. Θυμάμαι τη Σάντερλαντ την 1η Ιανουαρίου. Παίζαμε εξαιρετικά και δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Μετά εναντίον της Τσέλσι, μετά εναντίον της Μπράιτον, αλλά και σήμερα. Δεν μιλάω για το εκτός έδρας με την Άρσεναλ όπου άξιζε να κερδίσει και εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία ήταν πολύ καλύτερη από εμάς».

«Αλλά στα άλλα παιχνίδια που παίξαμε ήμασταν πολύ καλύτεροι. Έχουμε πολλούς νέους παίκτες και ίσως γι' αυτό δεν είμαστε σταθεροί για 90 λεπτά, έχουμε σκαμπανεβάσματα. Παιχνίδια όπως αυτό με τη Νότιγχαμ Φόρεστ μας καθορίζουν λίγο, επειδή ο Σαβίνιο σουτάρει την τελευταία στιγμή σε κενή εστία και δεν καταφέρνει να σκοράρει. Έχει συμβεί πολλές φορές, δεν πετύχαμε αρκετά γκολ. Το αποδέχομαι. Οι αντίπαλοι μπορούν να σκοράρουν γκολ, αλλά εμείς πάντα καταφέρναμε να σκοράρουμε περισσότερα».

«Αυτή τη σεζόν δεν έχει συμβεί. Αλλά είμαι τόσο περήφανος για αυτούς τους παίκτες, γιατί μετά από ένα ταξίδι στη Μαδρίτη και ένα δύσκολο αποτέλεσμα, ήρθαν στο Λονδίνο και πάλεψαν, πάλεψαν, πάλεψαν μέχρι το τέλος».

Ο Καταλανός τεχνικός πιστεύει ότι η ομάδα του δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες για να κερδίσει άνετα το ματς κόντρα στα «σφυριά» (είχε 24 σουτ και 2.03 xG) αλλά δεν κατάφερε να τις μετατρέψει σε γκολ.

«Παίξαμε πιο ελεγχόμενα στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο είχαμε πιο δυναμικούς παίκτες με τους Ραγιάν, Τιχάνι, Φιλ, Τζέρεμι που άλλαξαν τον ρυθμό, τα πήγαμε καλά αλλά δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι».

«Πολλά πράγματα που έχουμε κάνει θα μπορούσαν να είναι καλύτερα. Θα μπορούσαμε να είμαστε πιο επιθετικοί στο πρώτο ημίχρονο με την τελευταία πάσα. Στο τέλος χρειαζόμαστε δημιουργικότητα με σέντρες, σουτ, ντρίμπλες, αλλά δυσκολευτήκαμε λίγο με αυτό, όπως το συνηθίζουμε φέτος. Δεν είναι εύκολο».

Αναφορικά με την ομοιότητα των δύο τελευταίων ομάδων που αντιμετώπισε η Σίτι, ο Γκουαρδιόλα ανέφερε πως: «Σέβομαι πολύ και τις δύο ομάδες, αλλά έπαιξαν και οι δύο με χαμηλά μπλοκ και σε μεταβάσεις. Η Ρεάλ είναι πιο επικίνδυνη στις μεταβάσεις, ενώ ο Νούνο είναι δεξιοτέχνης στις στημένες φάσεις».

«Τι μπορώ να πω στην ομάδα; Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στο τελευταίο τρίτο και δεν το κάναμε, αυτό είναι όλο. Έχει συμβεί σε πολλά παιχνίδια αυτή τη σεζόν», πρόσθεσε ο Ισπανός.

Τέλος, ο Πεπ παραδέχθηκε πως η ευθύνη για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα «βαραίνει» μόνο εκείνον, εξαιτίας των κακών αποφάσεων που έλαβε στην επιλογή των παικτών, οι οποίοι ξεκίνησαν βασικοί.

«Κακές επιλογές! Τώρα μπορείτε να μου ασκήσετε απίστευτη κριτική για την επιλογή της αρχικής ενδεκάδας εναντίον της Γουέστ Χαμ. Τώρα το αξίζω...».