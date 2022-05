Είναι γεγονός! Ο Έρλινγκ Χάαλαντ θα φοράει τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι από την επόμενη σεζόν, αφού συμφώνησε σε όλα με τους Πολίτες και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο είναι ζήτημα ημερών η ανακοίνωσή του!

Η ώρα της Premier League έφτασε για τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός στράικερ κάνει οριστικά το step-up στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, καθώς αναμένεται να αποτελέσει παίκτη της Μάντσεστερ Σίτι!

Όπως είχε γίνει γνωστό από το πρωί της Δευτέρας (9/5) σε αγγλικά ΜΜΕ, οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε συμφωνία και πλέον, ο έγκυρος ρεπόρτερ του «Guardian» και του «Sky Sports», Φαμπρίτσιο Ρομάνο, χαρακτήρισε οριστικό το deal, το οποίο και πρόκειται να επισημοποιηθεί όχι την επόμενη, αλλά μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα!

Ο 22χρονος ολοκλήρωσε τα απαραίτητα ιατρικά τεστ στις Βρυξέλλες και επέστρεψε στη Γερμανία και τη βάση της Μπορούσια Ντόρτμουντ, με την οποία θα αγωνιστεί για τελευταία φορά στο φινάλε της Bundesliga και το εντός έδρας ματς κόντρα στη Χέρτα Βερολίνου.

Όσο αφορά το ποσό της μεταγραφής, οι Πολίτες πρόκειται σύντομα να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα αποδέσμευσης που είχε τεθεί στο συμβόλαιο του Χάαλαντ στην Ντόρτμουντ για το καλοκαίρι του 2022, η οποία βρίσκεται πιο κοντά στα 60 παρά στα 75 εκατομμύρια ευρώ, όπως είχε κυκλοφορήσει αρχικά.

Erling Haaland to Manchester City, here we go! Haaland has passed medical tests as new Man City player today, he’s back in Dortmund. It will be OFFICIAL this week 🚨🔵 #MCFC



Man City told BVB board that they will activate release clause [closer to €60m than €75m] in few hours. pic.twitter.com/heYobi8S1Y