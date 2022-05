Μαρινάκης - Νότιγχαμ Φόρεστ: «Μας έκλεψαν την απευθείας άνοδο» (aud)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα με τη Μπόρνμουθ και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του BBC Radio Nottingham, Κόλιν Φρέι, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του, κάνοντας λόγο για «κλοπή».

Η Νότιγχαμ Φόρεστ είχε την ευκαιρία να εξασφαλίσει την απευθείας άνοδο στη Premier League στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μπόρνμουθ, όμως οι «Κόκκινοι» ηττήθηκαν και τα «κεράσια»... κλείδωσαν την επιστροφή τους στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, ακολουθώντας την πρωταθλήτρια της Championship, Φούλαμ, του Μάρκο Σίλβα. Θυμίζουμε βέβαια πως η Νότιγχαμ θα διεκδικήσει την άνοδο μέσω των Play Off.

Η Φόρεστ διαμαρτύρεται για τη διαιτησία, με τον τεχνικό της ομάδας, Στιβ Κούπερ να υποστηρίζει πως διαιτητής και βοηθός του ζήτησαν συγγνώμη. Τη δυσαρέσκεια του για τη διαιτησία που έχουν οι «Κόκκινοι» μέσα στη σεζόν εξέφρασε ο ισχυρός άνδρας του αγγλικού κλαμπ, Βαγγέλης Μαρινάκης, σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον δημοσιογράφο, Κόλιν Φρέι, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ιδίου. Ο Βρετανός ρεπόρτερ, μιλώντας στο BBC Radio Nottingham, υποστήριξε πως στη συνομιλία τους ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού έκανε λόγο για «κλοπή» της απευθείας ανόδου.

«Για πρώτη φορά από το 2017 που ανέλαβε τη Νότιγχαμ με κάλεσε χθες το βράδυ ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος δεν ήθελε να δώσει συνέντευξη όμως μου ανέφερε τα παράπονά του. Είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος με την ομοσπονδία.

Εκτός από τις αποφάσεις εντός των αγώνων, πιστεύει επίσης ότι η Φόρεστ δεν υποστηρίχθηκε από την EFL όταν ο αγώνας εναντίον της Μπόρνμουθ είχε αρχικά αναβληθεί. Ο σκόρερ Κίφερ Μουρ ήταν ένας από τους τραυματίες που είχε η Μπόρνμουθ εκείνη την εποχή και δεν θα έπαιζε.

Μου είπε ότι θέλει να εκφράσει την απογοήτευσή του και την επιθυμία να δει έναν δίκαιο διαιτητή και μια δίκαιη ομοσπονδία ώστε το παιχνίδι να κριθεί στο χορτάρι.

Μου είπε ακόμη ότι έχουν γράψει επιστολές πολλές φορές, αλλά δεν συνέβη τίποτα. Λέει ότι είναι απογοητευμένος γιατί έχει βάλει εκατομμύρια λίρες στον σύλλογο. Κι ότι επιτέλους φέτος έχει τον κατάλληλο προπονητή και την ομάδα και αισθάνεται ότι του έχουν κλέψει την άνοδο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κόλιν Φρέι.

Μπορείτε να ακούσετε το ηχητικό απόσπασμα στο παρακάτω Tweet:

Evangelos Marinakis spoke to Colin Fray after the penalty controversy at Bournemouth last night. Listen here to Colin summing up that conversation #nffc https://t.co/w7QjAhV8pX