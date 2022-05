Η Νότιγχαμ είχε δοκάρι, φώναξε σωστά για πέναλτι, αλλά η Μπόρνμουθ ήταν αυτή που πήρε τη νίκη (1-0) και μαζί το εισιτήριο για τη μεγάλη επιστροφή στην Premier League. Όλα για όλα στα Playoffs η Φόρεστ.

Ο... τελικός του Vitality ολοκληρώθηκε με τους οπαδούς της Μπόρνμουθ να μπαίνουν στο γήπεδο και να πανηγυρίζουν τη μεγάλη επιστροφή στην Premier League και τους παίκτες της Νότιγχαμ να στρέφουν το βλέμμα στα Playoffs και στη δεύτερη μεγάλη ευκαιρία. Η Μπόρνμουθ επικράτησε 1-0, με τη Φόρεστ να χαραμίζει ένα εξαιρετικό α’ μέρος, αλλά και να φωνάζει σωστά για το πέναλτι που δεν της δόθηκε.

Το πρώτο 45λεπτο είχε φάσεις, πάθος, δύναμη, δοκάρι, φωνές για πέναλτι, όχι όμως και γκολ. Η Νότιγχαμ έπειτα το πρώτο μουδιασμένο πεντάλεπτο ήταν καλύτερη, κυκλοφορούσε ιδανικά και απειλούσε τους γηπεδούχους. Στο 9' ήρθε η μεγαλύτερη φάση για τη Φόρεστ, όταν από εντυπωσιακή μπαλιά του Σπενς, ο Σάριτς βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι! Οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα και με τους Τζόνσον, Σπενς από τα δεξιά προσπαθούσαν να βάλουν δύσκολα. Στο 30ο λεπτό είχαν ακόμα μια φάση, όταν ο Ζικερνάγκελ έκανε το γύρισμα, αλλά το σουτ του Τζόνσον έδιωξε σωτήρια ο Ζεμούρα.

Η πίεση της Νότιγχαμ ολοένα και μεγάλωνε, η Μπόνρμουθ δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα και στο 41ο λεπτό είχαμε τη φάση που θα συζητηθεί αρκετά και τις επόμενες ημέρες. Ο Ο Σάριτζ βρέθηκε σε θέση βολής, ανατράπηκε από τον Τράβερς, όμως αντί για πέναλτι ο Ατγουελ έδειξε… οφσάιντ, παρά το γεγονός πως ο επιθετικός της Φόρεστ καλυπτόταν! Στο 43’ η Νότιγχαμ είχε ακόμα μια φάση, αλλά ο Ζικερνάγκελ δεν μπόρεσε από πλεονεκτική θέση να σκοράρει.

Το σκηνικό στην επανάληψη ήταν εντελώς διαφορετικό. Τα «Κεράσια» μπήκαν δυνατά, έκλεισαν χώρους, κυκλοφορούσαν καλύτερα τη μπάλα και με κορυφαίο τον Κρίστι απειλούσαν. Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν λύσεις, παρουσίασαν σημάδια κόπωσης και δεν έδειχναν την ίδια φρεσκάδα του πρώτου μέρους. Στο 66ο λεπτό η Μπόρνμουθ είχε καλή ευκαιρία να σκοράρει.

Ο Μπίλινγκ άφησε εκτός φάσης τον Γέιτς, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Σαμπά από κοντά. Η αποχώρηση του Λέρμα δεν αποτέλεσε πλήγμα για τα «Κεράσια», μιας και ο Μουρ μπήκε στο ματς και σκόραρε. Στο 83ο λεπτό ο Μπίλινγκ είχε την έμπνευση, έβγαλε σε θέση βολής τον Μουρ, ο οποίος χωρίς πίεση σκόραρε κι έστειλε τη Μπόρνμουθ ξανά στην Premier League.

