Μια ανάσα μακριά από τον Νίκολα Μιλένκοβιτς είναι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ολοκληρώνει άμεσα το deal με τον Νίκολα Μιλένκοβιτς της Φιορεντίνα.

Με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο να χρειάζεται αμυντική ενίσχυση πριν την έναρξη της Premier League, η Φόρεστ βρήκε το ιδανικό κομμάτι του παζλ στο πρόσωπο του Σέρβου διεθνή άσου των «βιόλα» - οποίος θυμίζουμε αποκτήθηκε προ πενταετίας από την Παρτιζάν έναντι 5,5 εκατ. ευρώ-

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ιταλού ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το deal έκλεισε στα 12 εκατομμύρια ευρώ και ο 26χρονος περνά ιατρικά και υπογράφει το νέο του συμβόλαιο.

🚨🌳 Nikola Milenković to Nottingham Forest, here we go! Deal in place for £12m and medical booked for Serbian defender.



He’s set to leave Fiorentina as reported earlier this week. pic.twitter.com/byMMqdp26I