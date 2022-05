Διέλυσε όλα τα κοντέρ η Φούλαμ και ο «καυτός» Αλεξάνταρ Μίτροβιτς (43 γκολ σε 43 ματς), σφραγίζοντας και τυπικά τον πρώτο της τίτλο μετά από 21 χρόνια με... εφτάρα κόντρα στην 6η της βαθμολογίας, Λούτον!

Σαρωτική σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, το τελευταίο της εντός έδρας ματς στο οποίο σφράγιζε το πρωτάθλημα δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Η Φούλαμ επιφύλαξε ονειρική βραδιά φιέστας στο κοινό του «Craven Cottage», διαλύοντας τη Λούτον που παλεύει για την είσοδο στα play-offs με το «εκκωφαντικό» 7-0.

Η ομάδα του Μάρκο Σίλβα πάτησε για τα... καλά τα 100 γκολ στη σεζόν (106 συνολικά, πρώτη ομάδα στην Championship που το πετυχαίνει μετά από 20 χρόνια), δίχως να χαριστεί στην αντίπαλό της. Κι όσο «διαστημικός» είναι ο τριψήφιος αριθμός, άλλο τόσο είναι και ο Αλεξάνταρ Μίτροβιτς.

Ο Σέρβος «killer» πέτυχε άλλα δύο γκολ (62', 90+3') κι έφτασε τα 43 σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο φετινό πρωτάθλημα, δίνοντας συνέχεια στη μυθική χρονιά που διανύει.

Έτσι, η Φούλαμ μετά την άνοδο κατέκτησε το πρωτάθλημα της Championship, τον πρώτο της τίτλο, δηλαδή, μετά από 21 ολόκληρα χρόνια.

