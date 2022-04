Ακόμα μια ηχηρή αποχώρηση από τη Γιουνάιτεντ, μιας και αποχώρησε ο Ματ Τζατζ, υπεύθυνος για μεταγραφές και συμβόλαια.

Καζάνι που βράζει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους οπαδούς να ζητούν την απομάκρυνση της οικογένειας Γκλέιζερ. Η ομάδα χάνει το τρένο του Champions League, η εικόνα της είναι αποκρουστική και το έργο του Τεν Χαγκ γίνεται αρκετά δύσκολο. Μάλιστα, μετά την αποχώρηση του Εντ Γούντγουορντ τα πράγματα γίνονται χειρότερα, αφού υπάρχουν διαδοχικές αποχωρήσεις ανθρώπων σε επιτελικές θέσεις. Ειδικότερα, πριν λίγες εβδομάδες αποχώρησε ο αρχισκάουτ, Τζιμ Λάουλορ και ο επικεφαλής του παγκόσμιου σκάουτινγκ Μαρσέλ Μπουτ. Το νέο πρόσωπο που παραιτήθηκε από τη Γιουνάιτεντ είναι ο Ματ Τζατζ, υπεύθυνος για τις διαπραγματεύσεις για μεταγραφές και συμβόλαια. Πολλοί είχαν τονίσει πως είναι το «δεξί χέρι» του Γούντγουορντ και μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στον σύλλογο.

BREAKING: Matt Judge who led transfer and contract negotiations resigns at #MUFC 👀 pic.twitter.com/C23tiVVDtS