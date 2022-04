Περίπου 30 οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ οργάνωσαν διαμαρτυρία έξω από το προπονητικό κέντρο του κλαμπ κατά της οικογένειας Γκλέιζερ αλλά και των ποδοσφαιριστών που δεν μπορούν να αντέξουν το... βάρος της φανέλας.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διανύει ακόμα μια απογοητευτική σεζόν και οι οπαδοί της ομάδας «βράζουν» κυρίως με τη διοίκηση της οικογένειας Γκλέιζερ αλλά πλέον στη... δίνη του κυκλώνα έχουν μπει και αρκετοί ποδοσφαιριστές που έχουν απογοητεύσει με την απόδοση τους.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (15/4) περίπου 30 οπαδοί των «Κόκκινων Διαβόλων» οργάνωσαν διαμαρτυρία έξω από το προπονητικό κέντρο του κλαμπ με πανό και συνθήματα κατά των Αμερικανών ιδιοκτητών της ομάδας και απαιτούσαν να πουλήσουν τις μετοχές τους και να «απαλλάξουν» την ομάδα από την παρουσία τους. Οι οπαδοί στοχοποίησαν και ποδοσφαιριστές με πανό που ανέφερε: «Ντροπή. Δεν μπορείτε να φοράτε τη φανέλα».

Manchester United fans bin wakka go protest for outside Carrington today. 👀 #MUFC pic.twitter.com/nq31bYVRxp