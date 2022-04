Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι αποφασισμένη να αλλάξει τα πάντα τη νέα σεζόν, γι' αυτό και είναι διατεθειμένη να δώσει έως και 240 εκατομμύρια ευρώ στον Έρικ Τεν Χαγκ για να κινηθεί στο μεταγραφικό παζάρι.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ, έχει συμφωνήσει σε όλα με τη διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» και το μόνο που απομένει για την ανακοίνωσή του είναι το ζήτημα της ρήτρας του στον Άγιαξ. Ετσι, από τη νέα σεζόν ο Ραλφ Ράνγκνικ θα διατελέσει χρέη εκτελεστικό διευθυντή στον αγγλικό σύλλογο.

Η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» είναι αποφασισμένοι να προχωρήσει σε ολικό... λίφτινγκ τη νέα σεζόν, προκειμένου να αποκτήσει παίκτες με εμπειρία, ποιότητα και «δίψα» για τίτλους. Μάλιστα, αναμένονται και πολλές αποχωρήσεις από το υπάρχον ρόστερ, μιας και δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι μάλιστα έχουν εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία τους να αποχωρήσουν από την ομάδα τη νέα χρονιά, ενώ αρκετών παικτών λήγουν τα συμβόλαια τους και δεν υπάρχει επιθυμία για ανανέωση.

«Δεν αρκεί να φέρεις τρεις ή τέσσερις νέους παίκτες. Θα είναι περισσότεροι, λαμβάνοντας υπόψη πόσοι παίκτες δεν θα είναι πλέον εδώ μιας και τα συμβόλαιά του λήγουν. Εκτός από την θέση του τερματοφύλακα, πρέπει να βελτιώσουμε την ομάδα σε όλος τους τομείς», είχε πει σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ράνγκνικ.

Δημοσίευμα του «Sky Sports», αναφέρει ότι ήδη 12 παίκτες βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου. Πρόκειται για τους Πολ Πογκμπά, Τζέσε Λίνγκαρντ, Εντινσον Καβάνι, Νεμάνια Μάτιτς, Χουάν Μάτα, Λι Γκραντ, Φιλ Τζόουνς, Αλεξ Τέλες, Άαρον Γουάν Μπισάκα, Ερίκ Μπαγί, Μάρκους Ράσφορντ και Άντονι Μαρσιάλ.

Το εντυπωσιακό όμως είναι το γεγονός ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι διατεθειμένη να δώσει τη δυνατότητα στον νέο προπονητή της, Έρικ Τεν Χαγκ να δαπανήσει έως και 240 εκατομμύρια ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού για να αλλάξει τα πάντα στο ρόστερ του συλλόγου και από τη νέα σεζόν να είναι έτοιμη να διεκδικήσει τίτλους.

Erik ten Hag is set to get £200m to spend on signings at #MUFC this summer, while up to 12 players could be leaving 💰📰