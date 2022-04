Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν έκρυψε ποτέ ότι σχεδίαζε να κάνει διάλειμμα από την ενεργό δράση για να αφιερωθεί στην οικογένειά του και τη σύζυγό του, Ούλα, η οποία, όμως, ήταν εκείνη που τελικά άναψε τη «σπίθα» για να ανανεώσει στη Λίβερπουλ μέχρι το 2026!

Η σύζυγός του Γιούργκεν Κλοπ αποδεικνύεται η πυξίδα του στο επαγγελματικό του ταξίδι στην προπονητική. Για χάρη της Ούλα, ο Γερμανός τεχνικός εμφανιζόταν διατεθειμένος τα τελευταία χρόνια να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του στη Λίβερπουλ το 2024 ώστε να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου σε εκείνη και την οικογένειά τους. Για χάρη της, πάλι, το 2013 φέρεται να είχε πει «όχι» στην πρόταση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη διαδοχή του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ακολουθώντας το (αρνητικό) προαίσθημά της. Το οποίο και δούλεψε για καλό, αφού όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία της Λίβερπουλ το 2015, δεν προέβαλε την παραμικρή αντίσταση.

Και να που η Ούλα Σάντροκ λειτούργησε ξανά ως η... εγγύηση της Λίβερπουλ για άλλα δύο χρόνια. Ο «Κλόπο» υπέγραψε επέκταση συμβολαίου ως το 2026 στον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ, κάνοντας τους απανταχού φιλάθλους των Reds πανευτυχείς για αυτή την απόφαση, η οποία και πάρθηκε φυσικά μετά από παρότρυνση της γυναίκας του!

Στη συνέντευξή του στο κανάλι της Λίβερπουλ μετά την επισημοποίηση της ανανέωσης, ο Γιούργκεν Κλοπ περιέγραψε τη σειρά των γεγονότων που τον έκαναν να συνεχίσει για άλλα δύο χρόνια και η αφετηρία αυτής της απόφασης ήταν μία συζήτηση που είχε με την Ούλα στο τραπέζι της κουζίνας τους!

«Το πιο σημαντικό συμβόλαιο που έχω υπογράψει στη ζωή μου είναι αυτό με τη σύζυγό μου, Ούλα. Για αυτό και άνοιξε ξανά η κουβέντα. Για την ακρίβεια, ήμασταν στο τραπέζι της κουζίνας και η Ούλα μου είπε: ‘’Δεν το βλέπω να φεύγουμε από δω το 2024’’. Της είπα ‘’Τι;’’. Κάπως έτσι ξεκίνησε και είπα στον εαυτό μου «ας το σκεφτούμε λίγο’’. Κι όταν το σκέφτηκα, ήταν ξεκάθαρο πως έπρεπε να κάνω άλλη μία πολύ σημαντική κουβέντα, αυτή με τον Πεπ Λάιντερς. Είναι ίσως ο βασικός λόγος που είμαι εδώ και η σύνδεσή μας δεν περιορίζεται στο ποδόσφαιρο. Όταν μου είπε ‘’φυσικά, είμαι μέσα’’, τότε έγινε εμφανές πως ήμασταν ανοιχτοί για οποιαδήποτε συζήτηση με τον σύλλογο και γι’ αυτό είμαστε εδώ που είμαστε τώρα», δηλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής των Reds.

