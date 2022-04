Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε κι επίσημα την επέκταση του συμβολαίου του Γιούργκεν Κλοπ ως το 2026 και ο Γερμανός τεχνικός δήλωσε... ερωτευμένος με τον σύλλογο και πως έχει την ενέργεια να συνεχίσει στους Reds για δύο ακόμα χρόνια.

Γιούργκεν Κλοπ και Λίβερπουλ συνεχίζουν μαζί για δύο ακόμη χρόνια! Ο Γερμανός τεχνικός είπε το «ναι» στην πρόταση που του έγινε για επέκταση συμβολαίου από το 2024 στο 2026 και θα συνεχίσει να προπονεί το κλαμπ που αναμόρφωσε από την ημέρα της άφιξής του τον Οκτώβριο του 2015, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί αποχώρησης μετά το τέλος της συνεργασίας τους ή ακόμα και «διαλείμματος» από την ενεργό δράση.

Οι Reds ανακοίνωσαν επίσημα την εξαιρετικά χαρμόσυνη είδηση για τους φίλους του κλαμπ και στο μήνυμά του, ο Γερμανός τεχνικός εξέφρασε την αγάπη που τρέφει για αυτόν τον σύλλογο, η οποία ήταν αρκετή για να τον πείσει να συνεχίσει για άλλα δύο χρόνια στο τιμόνι του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Γιούργκεν Κλοπ για την ανανέωση του συμβολαίου του:

«Υπάρχουν πολλές λέξεις που μπορώ να χρησιμοποιήσω για να περιγράψω πώς νιώθω για αυτή την είδηση. Χαρούμενος, ευλογημένος, προνομιούχος και ενθουσιασμένος θα ήταν μια καλή αρχή. Είναι τόση η αγάπη που υπάρχει σε αυτό το μέρος. Το ήξερα αυτό πριν καν έρθω εδώ, άρχιζα να το βιώνω ο ίδιος αφότου μετακόμισα και πλέον το αντιλαμβάνομαι περισσότερο από ποτέ.

Όπως μια υγιής σχέση, πρέπει πάντα να είναι αμφίδρομη. Πρέπει ο ένας να είναι σωστός απέναντι στον άλλον. Αυτό το συναίσθημα είναι που με έφερε σε αυτό το κλαμπ σε πρώτο χρόνο και που ανανέωσα το συμβόλαιό μου παλαιότερα.

Αυτή τη φορά είναι διαφορετικά τα πράγματα, λόγω των χρόνων που είμαστε μαζί. Έπρεπε να κάνω στον εαυτό μου αυτή την ερώτηση: Είναι σωστό για τη Λίβερπουλ να μείνω για περισσότερο καιρό; Μαζί με τους δύο βοηθούς μου, τον Πεπ Λάιντερς και τον Πιτ Κράβιτζ, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως η απάντηση είναι: ‘’Ναι’’!

Υπάρχει μια φρεσκάδα σε εμάς ως σύλλογο η οποία ακόμα μου προσφέρει ενέργεια. Όσα χρόνια βρίσκομαι εδώ, οι ιδιοκτήτες ήταν και παραμένουν απίστευτα αφοσιωμένοι και με όρεξη για αυτόν τον σύλλογο. Και είναι ξεκάθαρο πως αυτό ισχύει περισσότερο από ποτέ για το μέλλον μας από δω και στο εξής.

Ο Μπίλι Χόγκαν και ο Τζούλιαν Γουόρντ αποτελεούν είναι ηγέτες εντός του κλαμπ, απολύτως συγκεντρωμένοι στην ανανέωση και την αναζωογόνησή του, ώστε να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο.

Έχουμε καταφέρει να εκμεταλλευτούμε το καλύτερο από όσα έχουμε ήδη δημιουργήσει και την ίδια ώρα να δίνουμε μια νέα ένεση ώθησης και διάθεσης στο περιβάλλον μας.

Το νέο προπονητικό κέντρο στο Kirkby είναι ένα εξαιρετικό σπίτι για μας και το γεγονός πως το ‘’Άνφιλντ’’ θα μεγαλώσει κι άλλο σύντομα μέσω της ανάπλασης του ‘’Anfield Road’’, είναι κάτι που ανυπομονώ να δω.

Είμαστε ένας σύλλογος που συνεχώς ελίσσεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε μια ξεκάθαρη ιδέα για το τι θέλουμε, για το πώς προσπαθούμε να το πετύχουμε. Αυτό είναι πάντα μια ιδανική αφετηρία.

Όταν οι ιδιοκτήτες πρότειναν την πιθανότητα ανανέωσης του συμβολαίου μου, ρώτησα τον εαυτό μου την ερώτηση που είχα κάνει κατά καιρούς δημόσια. Έχω την ενέργεια και τον παλμό να αφιερώσω τον εαυτό μου ξανά για όσα απαιτεί αυτό το υπέροχο μέρος από τη θέση του μάνατζερ; Δεν χρειάστηκε πολύ για να απαντήσω την αλήθεια. Η απάντηση ήταν πολύ απλή. Είμαι ερωτευμένος με αυτό το μέρος και αισθάνομαι καλά!»

We are delighted to announce Jürgen Klopp has signed a new contract to extend his commitment with the club! 🔴