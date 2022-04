Η Άρσεναλ και τα σκαμπανεβάσματά της το τελευταίο διάστημα ενέπνευσαν το «Bleacher Report» να ντύσει στα χρώματα των Κανονιέρηδων τον Τζενάρο Γκατούζο, στο αξέχαστο βίντεο του ακόμα πιο αξέχαστου ξεσπάσματος του Ιταλού ως προπονητή του ΟΦΗ.

Μετά το σερί των τριών ηττών που μαρτυρούσε κατάρρευση πριν την τελική ευθεία, η Άρσεναλ αντέδρασε και επικράτησε σε δεύτερο διαδοχικό ντέρμπι. Αφού έφυγε με σπουδαίο διπλό στο λονδρέζικο ντέρμπι κόντρα στην Τσέλσι (4-2 στο «Στάμφορντ Μπριτζ), οι Κανονιέρηδες λύγισαν και την παραπαίουσα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την έξοδο στο Champions League και επιβεβαίωσαν ότι είναι ικανοί για το καλύτερο και για το χειρότερο.

Αυτή ακριβώς η τελευταία διαπίστωση ενέπνευσε και το καταξιωμένο αθλητικό Μέσο «Bleacher Report» να... διασκεδάσει με τα αλλοπρόσαλλα αποτελέσματα της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα στις τελευταίες αγωνιστικές. Πώς; Μέσω Τζενάρο Γκατούζο και... ΟΦΗ!

Οι άνθρωποι της ιστοσελίδας βρήκαν έναν ευφυέστατο τρόπο να παρομοιάσουν τη φόρμα της Άρσεναλ, χρησιμοποιώντας το βίντεο από τη θρυλική συνέντευξη Τύπου του Ιταλού στο «Γεντί Κουλέ» τη σύντομη περίοδο που ήταν προπονητής των Κρητικών το 2014.

Συγκεκριμένα, έκαναν τρομερή δουλειά στην επεξεργασία του βίντεο, απεικονίζοντάς τον με φανέλα των Κανονιέρηδων και παρέθεσαν όχι το... διάσημο απόσπασμα, αλλά ένα εξίσου ξεκαρδιστικό που ταιριάζει ακόμα περισσότερο με τα αποτελέσματα της Άρσεναλ: «Sometimes maybe good, sometimes maybe [email protected]*%t»