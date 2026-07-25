Άρσεναλ: Εξετάζει την περίπτωση του Βινίσιους Ζούνιορ
Στο... μικροσκόπιο της Πρωταθλήτριας Αγγλίας ο Βινίσιους Ζούνιορ! Σύμφωνα με το Athletic, η Άρσεναλ σκοπεύει να κινηθεί για την απόκτηση του Βραζιλιάνου σταρ, αν εκείνος δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Πιο συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ του εξωτερικού αναφέρει πως η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν έχει υπάρξει επαφή μεταξύ των δύο συλλόγων. Ο 26χρονος δεν έχει ανανεώσει ακόμη με τους Λος Μπλάνκος και οι Κανονιέρηδες παρακολουθούν τις εξελίξεις.
Στο στρατόπεδο των Λονδρέζων έχει δοθεί ήδη το πράσινο φως για τον σταρ της Σελεσάο, σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Βασίλισσα. Ο Βίνι ήταν ο μοναδικός που σώθηκε από το... ναυάγιο της Βραζιλίας στο Μουντιάλ 2026, καθώς σημείωσε τέσσερα γκολ αγωνιζόμενος και στα πέντε παιχνίδια της ομάδας του Αντσελότι, η οποία αποκλείστηκε στους «16» από τη Νορβηγία με σκορ 2-1.
🚨 EXCL: Arsenal exploring move to sign Vinicius Junior from Real Madrid. #AFC interest early stage + clubs not yet in talks but idea approved at all levels. Much rests on contract process as no breakthrough yet & #RMFC do not want free exit @TheAthleticFC https://t.co/qYdS5vlfE6— David Ornstein (@David_Ornstein) July 25, 2026
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