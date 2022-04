Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απάντησαν με «εμετικό» σύνθημα περί «δολοφόνων», τη στιγμή που σύσσωμοι οι φίλοι της Λίβερπουλ τραγουδούσαν σε ένδειξη συμπαράστασης και τιμής προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο που έχασε τον νεογέννητο γιο του.

Η εξέδρα της Λίβερπουλ παρέδωσε μαθήματα σεβασμού στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρά τη σχέση «μίσους» που έχει εδραιωθεί ανάμεσα στις δύο ομάδες, άπαντες οι φίλοι των Reds άφησαν την «έχθρα» στην άκρη, σηκώθηκαν από τις θέσεις τους στο 7ο λεπτό και χειροκρότησαν τραγουδώντας συνθήματα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, σε ένδειξη συμπαράστασης σε αυτές τις δύσκολες ώρες που βιώνει μετά τον θάνατο του νεογέννητου αγοριού του. Κίνηση που εκτίμησε απεριόριστα το περιβάλλον του Πορτογάλου σούπερ σταρ, που έσπευσε να ευχαριστήσει τους φιλάθλους των Κόκκινων του Μέρσεϊσαϊντ για την πρωτοβουλία τους.

Στο πέταλο των φιλοξενούμενων, ωστόσο, ακολούθησε το άκρως αντίθετο. Μερίδα οπαδών των Κόκκινων Διαβόλων πήραν τη σκυτάλη στα συνθήματα δίχως να κρατήσουν επίπεδο και στράφηκαν εναντίον των υποστηρικτών της Λίβερπουλ, χαρακτηρίζοντάς τους «δολοφόνους».

Συγκεκριμένα, οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ φώναξαν το σύνθημα «H Sun είχε δίκιο, είστε δολοφόνοι», αναφερόμενοι στην τραγωδία του Χίλσμπορο, λίγες μέρες μετά τη «μαύρη» επέτειο. Το σύνθημα αναφέρεται στην αγγλική εφημερίδα, η οποία είχε χρεώσει τα αίτια της τραγωδίας στους χούλιγκανς των Reds, ζητώντας δημόσια συγγνώμη για τη στάση της 15 ολόκληρα χρόνια αργότερα.

Pretty grim scenes in the Man United away end last night...



Probably not too long after the whole of Anfield had just stood together to show support for one of United's greatest ever players. pic.twitter.com/HBx9Uj9xIA