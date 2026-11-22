Γκάρι Νέβιλ: Χαστούκισε τον εαυτό του μετά το Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Η εποχή Ποτσετίνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, καθώς η Λίβερπουλ διέλυσε με 4-0 τους Κόκκινους Διαβόλους και τους άφησε στη ζώνη του υποβιβασμού της Premier League. Αντιλαμβάνεται κανείς πως ο προβληματισμός στο Ολντ Τράφορντ ολοένα και μεγαλώνει, με τις αντιδράσεις του Γκάρι Νέβιλ στο Sky Sports να είναι ενδεικτικές...
Ο θρύλος της Γιουνάιτεντ προσπάθησε να αναδείξει το γεγονός ότι δεν βλέπει τους παίκτες της ομάδας να βρίσκονται σε εγρήγορση και προκειμένου να κάνει ακόμη πιο σαφές αυτό που εννοεί, χαστούκισε δις τον εαυτό του λέγοντας «ξυπνήστε! Παίζετε για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»! Αναμενόμενα, το στιγμιότυπο έγινε viral, αναμενόμενα, ο Τζέιμι Κάραγκερ ξεράθηκε στα γέλια...
Gary Neville slapping himself in the face whilst explaining what Manchester United defenders don't do.
by u/IndiBear in soccer
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