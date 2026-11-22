Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4-0: Οι «Reds» διέλυσαν την ομάδα του Ποτσετίνο και μετέτρεψαν σε εφιάλτη το ντεμπούτο του
Ο απόλυτος εφιάλτης συνεχίζεται για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού και στην 19η θέση της Premier League.
Η Λίβερπουλ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στη Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ, εκμεταλλεύτηκε την αποβολή του Γιορό μόλις στο 8ο λεπτό και έφτασε σε μία άνετη νίκη με 4-0, ένα πραγματικά εφιαλτικό ξεκίνημα για τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στον πάγκο των «Κόκκινων Διαβόλων».
Η αποβολή και το πιο γρήγορο με 2-0 στα μεταξύ τους ντέρμπι
Μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης, οι «Reds» απείλησαν με το σουτ του Μπαρκολά , η μπάλα όμως βρήκε πάνω στον Ντε Λιχτ. Ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν όπως ακριβώς θα ήθελε ο Ποτσετίνο στον πρώτο αγώνα στον πάγκο της Γιουνάιτεντ, αφού στο 8' ο Γιορό αντίκρισε την κόκκινη κάρτα και η ομάδα του έπρεπε να πορευτεί με δέκα παίκτες.
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Έκτοτε, η Λίβερπουλ μέσα σε τρία λεπτά βρήκε δύο γκολ. Την αρχή έκανε στο 10' ο Σόμποσλαϊ με απευθείας εκτέλεση φάουλ και στο 13', ο Ενγκουμόα έβγαλε για τον Βίρτζ και ο Γερμανός με ένα γυριστό σουτ, σκόραρε για το 2-0 της ομάδας του Ιραόλα.
Όσο παιρνούσαν τα λεπτά, η Γιουνάιτεντ προσπάθούσε να βρει την σταθερότητά της, είχε μία καλή στιγμή στο 36' με τον Τίλεμανς, ο ΜακΆλιστερ όμως έβαλε το πόδι του και άλλαξε τη φορά της μπάλας. Οι «Reds» απάντησαν τρία λεπτά αργότερα με το μακρινό σουτ του ΜακΆλιστερ, αλλά ο Λάμενς σταμάτησε την προσπάθειά του.
Στην επανάληψη, με το «καλημέρα» ο Σόμπλασλαϊ σούταρε από μακριά και ο Λάμενς έδιωξε, ενώ στη συνέχεια, η Λίβερπουλ ανέβασε και πάλι στροφές και στο 66', ο Μπαρκολά έκανε το σπριντ από τα δεξιά, έβγαλε για τον Ενγκουμόα και εκείνος με τη σειρά του έγραψε το 3-0.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πολιορκούν την αντίπαλη περιοχή, με τους Ίσκακ και Φαν Ντάικ, όμως ο Λάμενς ήταν εκεί. Ωστόσο, στο 82' ο Μουνιόθ ήρθε για να προσθέσει το «κεράσακι στην τούρτα» και να γράψει το τελικό 4-0 με ένα υπέροχο τελείωμα.
Λίβερπουλ (Ιραόλα): Άλισον, Αραούχο, Ζακέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Σομποζλάι, ΜακΆλιστερ, Ενγκουμόα, Βίρτζ, Μπαρκολά, Ίσακ
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Ποτσετίνο): Λάμενς, Γιορό, Ντε Λιχτ, Μαρτίνεζ, Νταλότ, Τίλεμανς, Μέινου, Ντοργκού, Κούνια, Μπρούνο Φερνάντες, Εμπεμό
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