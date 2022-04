Μπρούνο Φερνάντες: «Η διαφορά είναι ότι εμείς δεν παλεύουμε για τίποτα...» (vid)

Κυνικός και ειλικρινής ο Μπρούνο Φερνάντες για την κατάσταση που επικρατεί στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και για την παντελή έλλειψη κινήτρου που οδήγησε και στον διασυρμό (4-0) από τη Λίβερπουλ.

Εκείνος το πρωί της Δευτέρας είχε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, γλίτωσε δίχως να υποστεί το παραμικρό, προπονήθηκε, προετοιμάστηκε για το ντέρμπι, όμως η ομάδα του δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι...

Η Γιουνάιτεντ ηττήθηκε με το βαρύτατο 4-0 από την Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» και ο Μπρούνο Φερνάντες ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με την τεράστια διαφορά των δύο ομάδων στο πνευματικό κομμάτι που επηρεάζει άμεσα την αγωνιστική εικόνα.

«Η μεγάλη διαφορά μας είναι ότι η Λίβερπουλ παλεύει για τον τίτλο και εμείς δεν έχουμε πλέον τίποτα για να παλέψουμε. Δεν διεκδικούμε τίποτα» είπε ο Πορτογάλος στις κάμερες λίγο μετά το ματς, ζητώντας και συγγνώμη από τον κόσμο των «κόκκινων διαβόλων» για τη νέα πικρή βραδιά...

Man United's Bruno Fernandes has 'apologised' to the clubs fans after their 4-0 defeat to Liverpool 👇 pic.twitter.com/5tVRWHm9ww