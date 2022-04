Ο Μπρούνο Φερνάντες είχε ατύχημα με το αυτοκίνητό του το πρωί της Δευτέρας, ωστόσο, ούτε εκείνος, αλλά ούτε και οι επιβαίνοντας του άλλου οχήματος αποκόμισαν κάποιον τραυματισμό.

Ο Πορτογάλος χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκίνησε άσχημα τη μέρα του, καθώς, όπως ανέφερε το Press Association, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα.

Ευτυχώς για τον ίδιο, αλλά και για τους επιβαίνοντες στο άλλο όχημα, ουδείς υπέστη τον παραμικρό τραυματισμό και ο Μπρούνο θα είναι σε θέση να προπονηθεί κανονικά αργότερα μέσα στην ημέρα, στο προγραμματισμένο πρόγραμμα στο «Κάρινγκτον».

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος:

The scene from Bruno Fernandes’ car crash this morning 📸 #mufc #ManUtd pic.twitter.com/0QfyiafTRT