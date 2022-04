Ράνγκνικ: «Δεν θα αποφασίσω εγώ για την παραμονή του Κριστιάνο»

Ο Ραλφ Ράνγκνικ κλήθηκε να μιλήσει για το μέλλον του Κριστιάνο και τόνισε πως δεν είναι δική του αρμοδιότητα να αποφασίσει για την παραμονή του Πορτογάλου επιθετικού στο «Ολντ Τράφορντ».

Ο 37χρονος Πορτογάλος αστέρας πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη Νόριτς, βοηθώντας την ομάδα του με ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ να κατακτήσει τη νίκη που την φέρνει όλο και πιο κοντά στην τέταρτη θέση. Το μέλλον του ωστόσο στους «κόκκινους διαβόλους» μοιάζει αβέβαιο μιας και φέρεται να μην υπολογίζεται από τον Έρικ Τεν Χάγκ.

Από την πλευρά του, ο Ραλφ Ράνγκνικ, ο οποίος κλήθηκε να μιλήσει για το μέλλον του Κριστιάνο, τόνισε πως δεν είναι δική του αρμοδιότητα να αποφασίσει για την παραμονή του Πορτογάλου επιθετικού στο «Ολντ Τράφορντ».

«Σε τελική ανάλυση, αυτή δεν είναι δική μου απόφαση. Ο Κριστιάνο έχει έναν ακόμη χρόνο στο συμβόλαιό του. Αυτή θα είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρει ο νέος προπονητής, μαζί με το διοικητικό συμβούλιο. Για άλλη μια φορά, όπως έκανε και κόντρα στην Τότεναμ, έδειξε ότι μπορεί να σκοράρει τη διαφορά σε τέτοιες στιγμές, σε παιχνίδια όπως αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει το καλύτερο ρεκόρ σε γκολ από οποιονδήποτε παίκτη στην ιστορία. Το έδειξε ξανά κόντρα στη Νόριτς», είπε ο Ράνγκνικ στη συνέντευξη Τύπου.

