Ο Γουέιν Ρούνεϊ προέβη σε σοκαριστικές αποκαλύψεις για την ψυχολογική του κατάσταση όταν αγωνιζόταν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους Άγγλους ποδοσφαιριστές του 21ου αιώνα και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο Ολντ Τράφορντ, όπου μεγαλούργησε με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το 2004 έως το 2017. Ωστόσο, όταν βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του, ο Γουέιν Ρούνεϊ ζούσε δύσκολες στιγμές όταν έσβηναν τα φώτα, με τον παλαίμαχο επιθετικό να αποκαλύπτει στο podcast "Life At The Midpoint with Gabby Logan" ότι είχε φτάσει στο σημείο να σκέφτεται ακόμα και την αυτοκτονία!

Αναλυτικά όσα είπε:

«Κοιτάζοντας πίσω, μπορώ να πω ότι ήμουν εγωιστής, αλλά ήξερα ότι περνούσα κάτι το οποίο δυσκολευόμουν πραγματικά να διαχειριστώ. Επίσης, δεν ήθελα ο Κάι (σ.σ. ο μεγαλύτερος γιος του) να με βλέπει σε αυτή την κατάσταση, γι' αυτό και κλεινόμουν στον εαυτό μου. Έφτασα σε ένα σημείο όπου σκεφτόμουν ακόμη και την αυτοκτονία. Απλώς δεν ήθελα να βρίσκομαι κοντά σε κανέναν. Δεν ήθελα να βλέπω ανθρώπους στον δρόμο. Δεν ήθελα να μπαίνω σε καταστήματα. Πάντα ένιωθα άνετα μέσα σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, αλλά με οτιδήποτε άλλο δυσκολευόμουν πραγματικά.

Όταν έπινα, κλειδωνόμουν στο σπίτι μου για δύο ημέρες και απλώς έπινα. Αυτό συνέβαινε πιθανότατα στην καλύτερη περίοδο της ποδοσφαιρικής μου καριέρας. Παρόλο που γνώριζα σε τι κατάσταση βρισκόμουν, ήταν δύσκολο να παραδεχτώ πραγματικά ότι είχα φτάσει σε αυτό το σημείο, επειδή ένιωθα ότι, αν θέλετε, γίνεσαι λιγότερο άντρας όταν κάνεις κάτι τέτοιο.

Μιλούσα με έναν ψυχοθεραπευτή, προσπαθώντας να καταλάβω τι μου συνέβαινε, γιατί, κοιτάζοντας πίσω, βρισκόμουν πιθανότατα στην κορυφαία περίοδο της καριέρας μου, μόλις είχα αποκτήσει έναν μικρό γιο και είχα μόλις παντρευτεί. Θα έπρεπε να ήταν η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής μου, αλλά δεν ήταν. Ήταν πιθανότατα η χειρότερη περίοδος, εξαιτίας των εγωιστικών συμπεριφορών που υιοθετούσα. Η Κολίν με βοήθησε πάρα πολύ. Θα μπορούσε να είχε φύγει από κοντά μου, τόσο άσχημη ήταν η κατάσταση, αλλά έμεινε στο πλευρό μου και με βοήθησε να την ξεπεράσω».