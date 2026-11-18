Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ετοιμάζεται να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ήδη άρχισε να... αναφέρεται στη Σίτι.

Η εποχή Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκινάει, αφού ο Αργεντίνος τεχνικός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ και πλέον μεταβαίνει στην Αγγλία για να πιάσει δουλειά.

Ο «Ποτς» γνωρίζει πολύ καλά πως έχει μπροστά του αρκετά δύσκολο έργο, με τους Κόκκινους Διαβόλους τη δεδομένη στιγμή να είναι κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού, ύστερα από 10 αγωνιστικές στην Premier League και να έχουν μπροστά τους το μεγάλο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ (22/11).

Φυσικά, η... σύγκριση και η κουβέντα για τη Μάντσεστερ Σίτι δεν μπορεί να λείπει, με τον Ποτσετίνο αφού δήλωσε πως από τη στιγμή που υπέγραψε, όποιον συναντάει στο δρόμο (στις ΗΠΑ) είναι φίλος της Γιουνάιτεντ, να απαντάει σε σχόλιο για το ότι «Το Μάντσεστερ θα είναι για πάντα γαλάζιο» πως αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση και αν του δοθεί χρόνος, θα αλλάξει.