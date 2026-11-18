Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Στη λίστα της ο Βαγγέλης Παυλίδης σύμφωνα με δημοσίευμα
Στο στόχαστρο κορυφαίων συλλόγων βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης, με τις εμφανίσεις που πραγματοποιεί με τη φανέλα της Μπενφίκα, να τραβούν τα βλέμματα. Ένας από αυτούς τους συλλόγους είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό, ο νέος προπονητής των «κόκκινων διαβόλων», Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα την περασμένη Παρασκευή (13/11), έχει στη λίστα του για την επίθεση της ομάδας του Μάντσεστερ, τον Βαγγέλη Παυλίδη.
Ο 27χρονος Έλληνας διεθνής πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, έχοντας πετύχει 19 γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές και όπως ήταν αναμενόμενο, οι επιδόσεις του έχουν τραβήξει τα βλέμματα μεγάλων ομάδων.
Η ενίσχυση της επιθετικής γραμμής αποτελεί προτεραιότητα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, με την απόκτηση ενός φορ να κρίνεται απαραίτητη. Ο τραυματισμός του Σέσκο στην κνήμη, που ενδέχεται να τον αφήσει εκτός μέχρι τον Φεβρουάριο, σε συνδυασμό με την αδυναμία του Τζόσουα Ζίρκζι να προσφέρει τις απαραίτητες λύσεις, έχει δημιουργήσει επιπλέον ανάγκες στην κορυφή της επίθεσης.
Το κενό αυτό έχει κληθεί να καλύψει σε αρκετές περιπτώσεις ο Μπουμό, ο οποίος έχει ανταποκριθεί ικανοποιητικά στον ρόλο αυτό.
EXCLUSIVE Manchester United have in-form Benfica striker Vangelis Pavlidis on their list of January targets. Mauricio Pochettino has discussed Pavlidis and three other names with the #MUFC board already, reports @MarkBrusCOS More to follow... https://t.co/2mTZvVzt93— the Daily Briefing (@daiIybriefing) November 18, 2026
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