Ο Κώστας Τσιμίκας «σερβίρει» με μεγαλύτερη συχνότητα από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ τη φετινή σεζόν, αποδεικνύοντας ότι διανύει την καλύτερη του χρονιά στο «Άνφιλντ».

Το παιχνίδι με την Μπενφίκα ο «Greek Scouser» θα το θυμάται για όλη του τη ζωή, από τη στιγμή άλλωστε που αναδείχθηκε και ο μεγάλος MVP της αναμέτρησης, έχοντας δημιουργήσει τα δύο εκ των τριών τερμάτων της ομάδας του. Η τρομερή εμφάνιση του απέναντι στην ομάδα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου έκανε τους οπαδούς των «Reds» να τραγουδούν το αγαπημένο τους τραγούδι για τον Κώστα Τσιμίκα.

Η πορεία του 25χρονου Έλληνα διεθνή μπακ στην Premier League και την Λίβερπουλ είναι ξεκάθαρα ανοδική. Αλλωστε αυτό αποδεικνύεται κι από τα νούμερά του. Ο Γιούργκεν Κλοπ από την πλευρά του έχει δώσει περισσότερες ευκαιρίες στον Κώστα Τσιμίκα και τον εμπιστεύεται πλέον απόλυτα για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Το εντυπωσιακότερο όλων είναι ότι ο Τσιμίκας «σερβίρει» με μεγαλύτερη συχνότητα από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ. Συγκεκριμένα, δημιουργεί περισσότερα σουτ για τους συμπαίκτες του «σερβίροντας», περίπου 2,5 σουτ ανά παιχνίδι. Κανένας άλλος παίκτης των «Reds» δεν έχει καταφέρει να πιάσει τέτοιες επιδόσεις. Μόνο ο Αλεξάντερ Άρνολντ κοντράρει τον Έλληνα μπακ στη σχετική λίστα, ενώ ο Αντι Ρόμπερτσον με τον Μοχάμεντ Σαλάχ είναι αρκετά πίσω από τον «Greek Scouser».

Tsimikas still tops the list for shots assisted per 90 for Liverpool this season. pic.twitter.com/Ig2zfEu0DJ