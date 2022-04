Μία μαγική βραδιά έζησε ο Κώστας Τσιμίκας στην πρόκριση της Λίβερπουλ επί της Μπενφίκα στη ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League και πλέον έχει μπροστά του μια τεράστια ευκαιρία προκειμένου να γίνει ο πρώτος Έλληνας που θα κατακτήσει ευρωπαϊκή κορυφή.

Ο «Greek scouser» πέρασε πέρυσι τη πρώτη του χρονιά στο «Άνφιλντ» χωρίς να δείξει κάτι το ιδιαίτερο. Ενδεχομένως να έζησε και μία από τις χειρότερες σεζόν στην καριέρα του, μιας και οι τραυματισμοί αλλά και ο covid επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό τις επιδόσεις του με τη φανέλα της Λίβερπουλ. Χαρακτηριστικό είναι ότι ολοκλήρωσε την περυσινή σεζόν με μόλις επτά συμμετοχές (225’). Το νέο περιβάλλον, οι υψηλότατες απαιτήσεις και ο εξωφρενικής κλίμακας ανταγωνισμός είχαν σχηματίσει ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον Έλληνα μπακ, ο οποίος βέβαια δεν το έβαλε ποτέ κάτω και κατάφερε μέσα σε έναν χρόνο να γίνει κομβικός παίκτης της ομάδας του με έξι ασίστ σε 21 εμφανίσεις κι επιτέλους τραγούδι στα χείλη των οπαδών των Reds.

«Από παιδί είχα όνειρο να παίξω σε μια μεγάλη ομάδα. Αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα στη Λίβερπουλ» επέμενε να απαντά όταν τον ρωτούσαν για το μέλλον του και σήμερα έχει δικαιώσει και με το παραπάνω τους ιθύνοντες του συλλόγου του για την απόφασή τους να δαπανήσουν 13 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου το καλοκαίρι του 2020 να τον αποκτήσουν από τον Ολυμπιακό.

Το ματς της ζωής του!

Το παιχνίδι με την Μπενφίκα θα το θυμάται για όλη του τη ζωή. Και πώς να μη το κάνει άλλωστε, από τη στιγμή που ήταν ο μεγάλος MVP της αναμέτρησης; Είχε συμμετοχή στα δύο εκ των τριών τερμάτων της Λίβερπουλ, αφού από δική του εκτέλεση κόρνερ ο Κονατέ έκανε το 1-0 στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο μέρος σέρβιρε στον Φιρμίνο για να κάνει ο Βραζιλιάνος, το 3-1 από υπέροχη εκτέλεση φάουλ του πρώην άσου του Ολυμπιακού. Η στατιστική μιλάει από μόνη της κι αποδεικνύει το πόσο πολύτιμος είναι πλέον ο Κώστας Τσιμίκας για τον Γιούργκεν Κλοπ. Πέρα από τις δύο ασίστ που κατέγραψε, είχε 106 ενέργειες με την μπάλα, 55/69 πάσες και 10/14 μονομαχίες στην κορυφαία βραδιά της καριέρας του. Κι όλα αυτά σε αγώνα για την προημιτελική φάση του Champions League.

Τα στατιστικά του Κώστα Τσιμίκα κόντρα στην Μπενφίκα σύμφωνα με το Wyscout:

74/106 ενέργειες με την μπάλα

2 ασίστ

4 key passes

56/69 πάσες (81%)

2/4 ντρίμπλες

2/7 σέντρες

10/14 μονομαχίες

2/5 μακρινές μπαλιές

5 κερδισμένα φάουλ

13/24 κερδισμένες μονομαχίες

Οι συνολικές ενέργειες του Κώστα Τσιμίκα στον αγώνα με την Μπενφίκα/Wyscout

Οι πάσες του Κώστα Τσιμίκα στον αγώνα με την Μπενφίκα/Wyscout

To heatmap του Κώστα Τσιμίκα στον αγώνα με την Μπενφίκα/Wyscout

Όπως είναι λογικό το βραβείο του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή δεν θα μπορούσε να πάει σε άλλα χέρια εκτός από αυτά του 25χρονου Έλληνα διεθνή μπακ. Όπως τόνισε, έχει δουλέψει σκληρά για να καθιερωθεί στη Λίβερπουλ και να φτάσει σε κορυφαίο επίπεδο. «Είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, αλλά και χωρίς τους συμπαίκτες μου δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω. Είναι ένα βραβείο αποτέλεσμα της ομαδικής δουλειάς. Θα το βάλω στο δωμάτιό μου και θα το κοιτάω κάθε πρωί που θα ξυπνάω για να θυμάμαι πως είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς», ήταν αυτά που είπε ο Κώστας Τσιμίκας κατά την βράβευσή του.

H σύγκριση με τον Ρόμπερτσον και η συνεισφορά των μπακ στα γκολ της Λίβερπουλ

Σε κάθε παιχνίδι του με τη φανέλα της Λίβερπουλ, ο «Greek Scouser» παρουσιάζεται όλο και καλύτερος. Αλλωστε, η αγωνιστική του εκτόξευση έχει προκαλέσει έναν γλυκό πονοκέφαλο στον προπονητή του. Ο Γιούργκεν Κλοπ έχει καταλήξει πλέον στο να μοιράζει τον χρόνο στην αριστερή πτέρυγα. Στα περισσότερα παιχνίδια, ο Άντι Ρόμπερτσον αποτελεί την πρώτη του επιλογή, ωστόσο και ο Κώστας Τσιμίκας κοντράρει πλέον στα ίσα τον Σκωτσέζο μπακ των «Reds». Αυτός ο ανταγωνισμός έχει δώσει θετικά στοιχεία και στην ίδια την Λίβερπουλ. Αυτό που είναι άξιο αναφοράς είναι ο τρόπος με τον οποίο ήρθαν τα γκολ του Κονατέ στα παιχνίδια με την Μπενφίκα. Στο «Ντα Λουζ», ο Κλοπ έδωσε φανέλα βασικού στον Ρόμπερτσον, ο οποίος δημιούργησε το πρώτο γκολ της ομάδας του, έπειτα από κόρνερ που βρήκε το κεφάλι του Κονατέ.

Στη ρεβάνς του «Άνφιλντ», ο Κώστας Τσιμίκας πήρε θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο «σέρβιρε» το γκολ στον 22χρονο Γάλλο αμυντικό της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ. Όπως φαίνεται ο «Τσίμι» έχει πάρει πολλά και χρήσιμα μαθήματα από τον Ρόμπερτσον, ο οποίος θεωρείται εκ των κορυφαίων μπακ στον πλανήτη και τον «μιμείται» ακόμα και στις εκτελέσεις κόρνερ. Όπως προαναφέραμε η Λίβερπουλ πλέον παίρνει τα μέγιστα από τους πλάγιους αμυντικούς της. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Άντι Ρόμπερτσον, Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ και Κώστας Τσιμίκας έχουν δημιουργήσει επτά τέρματα στα δέκα παιχνίδια που έχουν δώσει έως τώρα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση οι «Reds». Οσον αφορά τον γενικό απολογισμό της φετινής σεζόν; Οι μπακ της Λίβερπουλ έχουν 41 ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις, με τον Κώστα Τσιμίκα να είναι ο τρίτος αμυντικός της ομάδας του με τις περισσότερες ασίστ.

🅰️ Robertson 🅰️ Tsimikas



Spot the difference between Ibou Konaté's #UCL goals. 🪞 pic.twitter.com/FWDTpzydxE — Squawka (@Squawka) April 13, 2022

Οι ασίστ των μπακ της Λίβερπουλ τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις:

Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ: 17

Αντι Ρόμπερτσον: 14

Κώστας Τσιμίκας: 6

Τζο Γκόμες: 1

Κόνορ Μπράντλεϊ: 1

Liverpool's full-backs have created seven #UCL goals between them this season:



🅰️🅰️🅰️ Andy Robertson

🅰️🅰️ Trent Alexander-Arnold

🅰️🅰️ Kostas Tsimikas



Kostas serving them up at Anfield. 🍽 pic.twitter.com/2DzJRounml — OLSC Bangladesh (@OLSCBangladesh) April 13, 2022

«Tsimi - Tsimi - Tsimi, Our Kostas Tsimikas»

Οι τρομερές του εμφανίσεις του Κώστα Τσιμίκα, έκαναν τον κόσμο της ομάδας του να υποκλιθεί. «Πολύ καλός για να είναι αναπληρωματικός» έγραφε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια στα social media και είναι απόλυτα ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στις τάξεις των οπαδών της Λίβερπουλ για τον Τσιμίκα. «Εχουμε τους δύο καλύτερους μπακ στον κόσμο. Ρόμπερτσον και Τσιμίκα», έγραφε ένα άλλο. Όπως φαίνεται ο Έλληνας διεθνής μπακ περνάει ευχάριστα την θητεία του στην Λίβερπουλ, και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Άλλωστε ο 25χρονος φουλ μπακ έχει καταφέρει με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις, να γίνει ένας από τους αγαπημένους της κερκίδας.

Tsimikas is too good to be 2nd choice April 13, 2022

Two assists for Tsimikas already tonight. What a player he is. Incredible left foot. pic.twitter.com/SZAAWZQsP9 — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) April 13, 2022

Γι’ αυτό και οι φίλοι της Λίβερπουλ έσπευσαν να εμπνευστούν ένα... έπος και να του βγάλουν τραγούδι στον ρυθμό των Abba, «Tsimi - Tsimi - Tsimi, Our Kostas Tsimikas. His passport says he's Greek but we all know that he's scouse». Ενα τραγούδι το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει: «Το διαβατήριο του δικού μας Κώστα Τσιμίκα λέει μεν πως είναι Έλληνας, όλοι ξέρουμε όμως είναι παιδί της πόλης του Λίβερπουλ και είναι scouse».

Η ιστορία του Κώστα Τσιμίκα δεν σταματάει εδώ. Πριν από μερικούς μήνες πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο με τη Λίβερπουλ κι έγινε μόλις ο τρίτος Έλληνας που κατακτά κούπα στο Νησί, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο πάρτι και μπορεί να καμαρώνει για το γεγονός πως είναι και εκείνος κομμάτι μίας ακόμα υπέροχης ποδοσφαιρικής ιστορίας στο βιβλίο των «Reds».

«Τι συναίσθημα! Περήφανος που κέρδισα το πρώτο μου τρόπαιο με αυτόν τον μεγάλο σύλλογο! Έρχονται κι άλλα», είχε γράψει χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ευκαιρία να γίνει ο πρώτος Έλληνας που θα κατακτήσει ευρωπαϊκή κορυφή

Η «δίψα» του για την κατάκτηση περισσότερων τροπαίων συνεχίζει υπάρχει. «Ελπίζουμε ότι θα πανηγυρίσουμε όλα τα τρόπαια. Θα πάμε για όλα. Θα δώσουμε τα πάντα για να κατακτήσουμε τα πάντα», ήταν το μήνυμά του και τώρα προετοιμάζεται γι’ ακόμη μία διάκριση. Αν η Λίβερπουλ περάσει και το εμπόδιο της Βιγιαρεάλ στη ημιτελικά του Champions League, τότε ο Τσιμίκας θα έχει στα πόδια του μια χρυσή ευκαιρία. Κι αυτό διότι κανένας Έλληνας στο παρελθόν έχει κατακτήσει τρόπαιο ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει μια… ανάσα το 1971, ωστόσο γνώρισε την ήττα από τον Άγιαξ στον τελικό του Γουέμπλει.

Ο Άκης Ζήκος ήταν πολύ κοντά το 2004 με την ομάδα της Μονακό, αλλά τότε η Πόρτο του Ζοσέ Μουρίνιο κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο. Επειτα ακολούθησε ο Αλέξανδρος Τζιώλης και συγκεκριμένα το 2009 με τη φανέλα της Βέρντερ Βρέμης στο Κύπελλο UEFA, αλλά και πάλι τότε η τύχη δεν χαμογέλασε στον Έλληνα παίκτη. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2018 ο Κώστας Μήτρογλου παρευρέθηκε σε στον τελικό του Europa League με τα χρώματα της Μαρσέιγ. Οι Μασσαλοί όμως δεν πέτυχαν τον στόχο τους και γνώρισαν την ήττα από την Ατλέτικο. Τελευταίος Έλληνας παίκτης που προσπάθησε να σηκώσει ευρωπαϊκή κούπα ήταν ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος. Το 2019 Άρσεναλ και Τσέλσι κόντραραν τις δυνάμεις τους στον τελικό του Europa League, με τους «μπλε» ωστόσο να αναδεικνύονται νικητές του αγώνα.

Ετσι, ο Κώστας Τσίμικας έχει μπροστά του μία τεράστια ευκαιρία να γίνει ο πρώτος Έλληνας που θα κάνει δικό του ευρωπαϊκό τρόπαιο με σύλλογο και να γράψει ιστορία με χρυσά γράμματα, όντας ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ στα 25 του χρόνια.