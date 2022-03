Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Sky Sports, Φλοριάν Πλέτενμπεργκ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσέγγισε τον Τόμας Τούχελ, όμως εισέπραξε αρνητική απάντηση από τον Γερμανό, ο οποίος παραμένει πιστός στην Τσέλσι.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει προσλάβει τον Ραλφ Ράγκνικ, ως υπηρεσιακό τεχνικό, ο οποίος στη συνέχεια θα πάρει συμβουλευτικό πόστο στο κλαμπ, όμως ο αποκλεισμός από το Champions League, κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης προκάλεσε την αντίδραση των οπαδών, οι οποίοι επιθυμούν άμεσα έναν κανονικό προπονητή για την πρώτη ομάδα, ώστε να μη χαθεί ακόμα και ο στόχος της τετράδας.

Oι «Κόκκινοι Διάβολοι» θα ήθελαν να συνεργαστούν άμεσα με τον Τόμας Τούχελ και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Sky Sports, Φλοριάν Πλέτενμπεργκ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσέγγισε τον Γερμανό τεχνικό, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την κατάσταση που επικρατεί στην Τσέλσι λόγω των κυρώσεων στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Πάντως ο Τούχελ έριξε «άκυρο» στη Γιουνάιτεντ και παραμένει πιστός στον σύλλογο με τον οποίο έφτασε στην κορυφή του κόσμου, ενώ είναι χαρούμενος με τη ζωή του στο Λονδίνο.

Update #Tuchel: Yes, #MUFC is interested due to the uncertain future of Chelsea. They have inquired about him. But: Tuchel loves the club, he wants to stay at #CFC, his family is happy in London. He doesn’t think about a move to Manchester United actually. @SkySportNews @Sky_Marc