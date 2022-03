Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το περασμένο καλοκαίρι κατέληξε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όχι επειδή το ήθελε, αλλά επειδή δεν είχε άλλη επιλογή.

Χωρίς κανένα τίτλο, έπειτα από 12 ολόκληρα χρόνια, θα τελειώσει τη φετινή σεζόν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά και τον αποκλεισμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το Champions League.

Σαφέστατα ο Πορτογάλος αστέρας δεν φανταζόταν μία τέτοια πορεία στους «κόκκινους διαβόλους», όταν πήρε την απόφαση να επιστρέψει στο «Θέατρο των Ονείρων», μιας και πλέον η ομάδα του είναι εκτός από κάθε διοργάνωση (Champions League, League Cup και FA Cup).

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όταν πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την Γιουβέντους το περασμένο καλοκαίρι δεν είχε ως πρωταρχικό στόχο την επιστροφή του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Γκυγιέμ Μπαλαγκέ, τόσο ο 37χρονος αστέρας όσο και ο ατζέντης του επιθυμούσαν την Μάνστεστερ Σίτι.

Οι Πολίτες προσπάθησαν να απομακρύνουν από το ρόστερ έναν εκ των Σίλβα, Ζεσούς και Μαχρέζ, όμως δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα ο Κριστιάνο Ρονάλντο να καταλήξει στην Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ.

He would have fitted better at City with a smaller role of playing inside the box and plenty of service.



That is why City was his preferred choice (and the one of his agent) 2/2