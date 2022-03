Ο Γιούργκεν Κλοπ αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που βιώνει το ποδοσφαιρικό τμήμα και οι υπάλληλοι της Τσέλσι και τονίζει πως πρώτος και πριν απ' όλους ευθύνεται ο Βλάντιμιρ Πούτιν για όλη αυτή την κατάσταση.

Με την επιβολή κυρώσεων στον Ρομάν Αμπράμοβιτς η Τσέλσι έχει εισέλθει σε κρισιμότατη περίοδο στην ιστορία της με στενά οικονομικά περιθώρια και σενάρια που την οδηγούν ακόμα και στην χρεωκοπία.

Ο Κλοπ ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου της Λίβερπουλ, το μεσημέρι της Παρασκευής, αν έχει μιλήσει με τον συμπατριώτη του, Τόμας Τούχελ για όσα αντιμετωπίζει στο Λονδίνο, με τον κόουτς των «κόκκινων» να λέει:

«Αυτοί που δεν φταίνε είναι σίγουρα οι ποδοσφαιριστές και οι υπάλληλοι του συλλόγου. Πρώτος και κύριος υπεύθυνος είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι ρόλο μπορεί να έχει ο Ρομάν Αμπράμοβιτς, αλλά υποθέτουμε πως όλα αυτά τα χρόνια είναι κοντά οι δυο τους.

Για να είμαι ειλικρινής είναι 100% σωστό αυτό που έχει κάνει η βρετανική Κυβέρνηση, όμως επαναλαμβάνω πως δεν είναι όμορφο και δίκαιο για την Τσέλσι και τον κόσμο της».

