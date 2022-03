Οι διοργανώτριες αρχές της Premier League και της Championship αποφάσισαν να διακόψουν τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των αγώνων στη Ρωσία λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης συνεχίζει να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία με κάθε δυνατό μέσο. Η FIFA και η UEFA απέκλεισαν τις ομάδες της Ρωσίας και την εθνική τους από τις διεθνείς διοργανώσεις, ενώ οι ξένοι ποδοσφαιριστές προσπαθούν να «σπάσουν» τα συμβόλαια τους.

Η LFP διέκοψε την προβολή παιχνιδιών της Ligue 1 από ρωσικά τηλεοπτικά δίκτυα και τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσουν και οι Άγγλοι. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Telegraph», τόσο η Premier League όσο και η διοργανώτρια αρχή της Championship, EFl, «τρέχουν» τις διαδικασίες για την αναστολή της προβολής των αγώνων τους από τα ρωσικά μέσα ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Exclusive: Premier League and EFL to pull plug on Russia TV deal in next 24 hours | @Tom_Morgs and @JPercyTelegraph https://t.co/BuldKfMx0K