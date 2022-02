Οριστικές είναι οι κυρώσεις της UEFA σε βάρος της Ρωσίας, αποφασίζοντας την αποβολή της εθνικής ομάδας και των ρωσικών συλλόγων πό τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά και τη διακοπή της χορηγικής συνεργασίας με την Gazprom.

Ολικός αποκλεισμός για τη Ρωσία σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο από τον φετινό «χάρτη» της UEFA. Η διοργανώτρια αρχή προχώρησε στον αποκλεισμό όλων των ρωσικών ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, επισημοποιώντας παράλληλα τη διακοπή της χορηγικής συνεργασίας ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως με την Gazprom!

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Σπαρτάκ Μόσχας, η μοναδική ενεργή ομάδα της Ρωσίας στις τρεις διοργανώσεις, μένει εκτός Europa League και η Λειψία προκρίνεται αυτόματα στα play-offs, ενώ η «Αρκούδα» δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μέχρι νεωτέρας σε οποιαδήποτε διεθνή διοργάνωση, αφού ανάλογες κυρώσεις επέβαλε και η FIFA με ισχύ από τα επερχόμενα μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Την ίδια ώρα, η UEFA έκανε πράξη την πρόθεσή της το τελευταίο διάστημα για πρόωρο «σπάσιμο» του deal των 120 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ανανεωθεί με τη Gazprom ως το 2024, θέτοντας έτσι τέλος στη χορηγία του Champions League από τον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια.

