Τούχελ: «Είναι μια μεγάλη αλλαγή, δεν έχουμε αντιληφθεί τι έχει συμβεί με τον Αμπράμοβιτς» (vid)

Ο Τόμας Τούχελ δεν μπορούσε να κρύψει την ανησυχία του για την Τσέλσι και το μέλλον όλων στην ομάδα μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του Αμπράμοβιτς από την ιδιοκτησία του κλαμπ.

Λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της απόφασης του Ρώσου μεγιστάνα, οι «μπλε» έπρεπε να παλέψουν απέναντι στην Λούτον για τον 5ο γύρο του Κυπέλλου και κατάφεραν με μεγάλη δυσκολία να πάρουν την πρόκριση στα προημιτελικά με το τελικό 3-2.

Ο Τόμας Τούχελ μιλώντας στο SkySports λίγο μετά το ματς και βγάζοντας κι εκείνος την πίεση που αισθανόταν όταν πανηγύρισε το γκολ του Λουκάκου κλωτσώντας τον πάγκο του, είπε:

«Δεν γνωρίζω τόσα πολλά όσα μπορεί να πιστεύετε. Είμαι σίγουρος ότι ο σύλλογος θα μιλήσει σε εμένα και τους παίκτες. Δεν μπορούμε ν' αναλύσουμε την κατάσταση εμείς, μόνο κάποιο μέλος από τη διοίκηση. Όταν σκέφτομαι την Τσέλσι είναι μόνο με τον Ρομάν Αμπράμοβιτς. Είναι δύσκολο, είναι τεράστια αλλαγή, αλλά ακόμα δεν το έχουμε αντιληφθεί τι έχει συμβεί».

"I can only think about Chelsea with Roman Abramovich. It's very hard for me"



"It has not sunk in yet"



