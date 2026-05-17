Σε μια περίεργη κίνηση προχώρησε ο Τσάμπι Αλόνσο, που με ποστάρισμά του στο X ουσιαστικά... αυτο-ανακοινώθηκε στην Τσέλσι!

Τα ρεπορτάζ των τελευταίων ωρών που κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Τσέλσι και Τσάμπι Αλόνσο φέρεται πως θέλει να... επιβεβαιώσει ο ίδιος ο Ισπανός τεχνικός.

Ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης προέβη σε μια αρκετά περίεργη κίνηση, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Χ (πρώην Twitter), η οποία έχει γίνει viral στα social media.

Συγκεκριμένα, ο 44χρονος τεχνικός είχε να κάνει κάποια ανάρτηση στην εν λόγω πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης από τις 29 Ιουλίου του 2025, όταν και είχε ποστάρει μια συνεργασία του με γνωστό video game. Στο σήμερα, ο άλλοτε σπουδαίος χαφ των γηπέδων γέμισε με... απορία τους χρήστες, αφού ανέβασε ένα δημοσίευμα της Marca, το οποίο αναφέρει για τον ίδιο πως βρίσκεται πολύ κοντά στους Λονδρέζους.

Η κίνηση αυτή φυσικά έχει πάρει δυο βασικές ερμηνείες. Στην πρώτη, ο κόσμος θεωρεί πως ο Αλόνσο ουσιαστικά... αυτο-ανακοινώθηκε στους «μπλε», ενώ στη δεύτερη πιστεύεται πως ο λογαριασμός του έχει παραβιαστεί από χάκερς. Όπως και να έχει, πρόκειται για μια αν μη τι άλλο πρωτοφανή ανάρτηση.