Η Τσέλσι ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την πρόσληψη του Τσάμπι Αλόνσο για την τεχνική ηγεσία, με συμβόλαιο τεσσάρων ετών!

Σε εποχή Τσάμπι Αλόνσο θα περάσει και επίσημα από την 1η Ιουλίου η Τσέλσι, καθώς οι Λονδρέζοι ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με τον Ισπανό προπονητή, το πρωί της Κυριακής (17/5).

Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο ίδιος ο Βάσκος είχε κάνει μια ανάρτηση... προαναγγελία στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, όπου ουσιαστικά επιβεβαίωνε τις φήμες για deal με τους Λονδρέζους, κάτι που αργότερα πήρε επίσημη μορφή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των «μπλε», ο 44χρονος αναλαμβάνει δράση από την 1η Ιουλίου, ενώ οι δυο πλευρές υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2030.

Μάλιστα, στις πρώτες του δηλώσεις, ο πρώην κόουτς της Ρεάλ Μαδρίτης χαρακτήρισε την ομάδα του Λονδίνου ως μια από τις μεγαλύτερες του κόσμου, ενώ παράλληλα τόνισε πως υπάρχει κοινή γραμμή με την διοίκηση όσον αφορά το πρότζεκτ που θα τρέξει.

«Η Τσέλσι είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και με γεμίζει με τεράστια υπερηφάνεια που γίνομαι προπονητής αυτού του σπουδαίου συλλόγου.

Από τις συνομιλίες μου με την ομάδα ιδιοκτησίας και την αθλητική ηγεσία, είναι σαφές ότι μοιραζόμαστε την ίδια φιλοδοξία. Θέλουμε να χτίσουμε μια ομάδα ικανή να ανταγωνίζεται με συνέπεια στο υψηλότερο επίπεδο και να διεκδικεί τρόπαια.

Υπάρχει μεγάλο ταλέντο στην ομάδα και τεράστιο δυναμικό σε αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο και θα είναι μεγάλη μου τιμή να τον ηγηθώ. Τώρα η προσοχή μας επικεντρώνεται στη σκληρή δουλειά, στην οικοδόμηση της σωστής κουλτούρας και στην κατάκτηση τροπαίων».