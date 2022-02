Από το χαλαρό ντύσιμο σε κλασσικό τελικό του «Γουέμπλεϊ», στην τήρηση της υπόσχεσής του προς τον Κέλεχερ αλλά και στον τρελό χορό. Ο Κλοπ θα έχει πάντοτε χώρο για την... ανθρώπινη ιδιότητά του, πέρα από αυτή του επαγγελματία προπονητή.

Ο Κλοπ άρχισε να χορεύει, να κάνει πλάκα με το τρόπαιο στα χέρια, να χαμογελάει ασταμάτητα και να γεύεται κάθε δευτερόλεπτο του νέου θριάμβου της Λίβερπουλ που από το βράδυ της Κυριακής είναι η νέα κάτοχος του Carabao Cup στην 9η κατάκτηση του θεσμού στην ιστορία της, κάνοντας ρεκόρ.

Ακόμα και την στιγμή της απόλυτης ευφορίας, ο Kloppo είχε τις σωστές λέξεις για να χρησιμοποιήσει μιλώντας στις κάμερες και φανέρωσε ξανά αυτό το κομμάτι της σκέψης και του εαυτού του που δεν θ' αφήσει ποτέ πίσω το ανθρώπινο στοιχείο για χάρη του επαγγελματικού.

Jurgen Klopp getting involved in the dancing celebrations 🤣 pic.twitter.com/NMznt2sLnn — Football Daily (@footballdaily) February 27, 2022

Το είχε υποσχεθεί στον Κέλεχερ και πήρε το ρίσκο για να αισθάνεται... άνθρωπος

«Ακόμα και στο επαγγελματικό τοπίο του ποδοσφαίρου, πρέπει πάντοτε να υπάρχει χώρος για να μπαίνει το συναίσθημα. Ο Κουίβιν Κέλεχερ είναι ένα νέο παιδί που έπαιξε σε όλη τη διοργάνωση φέτος στο Carabao Cup. Οπότε εγώ τι να έκανα; Είμαι δυο πράγματα. Ένας επαγγελματίας προπονητής και ένας άνθρωπος. Και ο άνθρωπος μέσα μου νίκησε αυτή τη φορά. Ο Κέλεχερ το αξίζει όλο αυτό».

Σε αυτά τα λόγια του Γιούργκεν Κλοπ φανερώνεται ο διαφορετικός τρόπος σκέψης του. Αυτός που θα μπορούσε να τον βάλει στο επίκεντρο της αρνητικής κριτικής αν τα πράγματα στράβωναν για τη Λίβερπουλ και η ομάδα του έχανε τον τίτλο. Αν η Τσέλσι πετύχαινε πολλά γκολ και ήταν εκείνη η θριαμβεύτρια, θα υπήρχαν πολλοί που θα χαρακτήριζαν λανθασμένη την απόφαση του Γερμανού να παίξει με τον Κέλεχερ.

🗣 "I am two things a professional football manager and a human being and a human being won."



Jurgen Klopp on why he decided to stick with Caoimhin Kelleher in goal for the final pic.twitter.com/tlfWeUp9HH — Football Daily (@footballdaily) February 27, 2022

Όμως, το ποδόσφαιρο μαθαίνει πολλά περισσότερα πράγματα σε κάποιον, πέρα από την ανάγκη και το «λοκάρισμα» του στόχου της νίκης και της κατάκτησης των τίτλων. Κάποιος που αξίζει την ευκαιρία του, θα την πάρει ανεξάρτητα από την περίσταση. Δεν θα παίξει ο πιο έμπειρος, αν ο νεαρός είναι εκείνος που είχε «κουβαλήσει» την ομάδα στη διαδρομή. Το «μετά», είναι άλλη κουβέντα, ανάλογα με το αποτέλεσμα.

Ο Γιούργκεν Κλοπ είχε αποφασίσει να τηρήσει τον λόγο που είχε δώσει στον Κουίβιν Κέλεχερ και δεν θα έκανε ούτε μισό βήμα πίσω. Και τελικά δικαιώθηκε. Και δημιουργήθηκε ακόμα μια όμορφη ιστορία. Και ο κόουτς της Λίβερπουλ έδειξε ξανά σε όλους πως δεν θα έπρεπε να «θυσιάζονται» όλα στον βωμό του αποτελέσματος. Γιατί η μοίρα και οι άγραφοι κανόνες του ποδοσφαίρου, φτιάχνουν ωραιότατα σενάρια...

The world needs more people like Jürgen Norbert Klopp 👀❤️



❤️

pic.twitter.com/TbHAO7WWRG — Canadian Kop (@thecanadiankop) February 24, 2022

Ένας ρομαντικός στην εποχή της... παράνοιας

Είναι ο άνθρωπος πήρε τη γυναίκα του και βγήκαν Σαββατόβραδο παρά το γεγονός πως βρισκόταν σε εξέλιξη το ντέρμπι της Σίτι με την Τότεναμ και ενδιέφερε άμεσα την ομάδα του για το κυνήγι της κορυφής.

Είναι ο άνθρωπος που πολλάκις έχει αναφέρει πως υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα από το ποδόσφαιρο στη ζωή. Βρίσκεται στο κορυφαίο επαγγελματικό επίπεδο του αθλήματος, στα φώτα, στη λάμψη, στους τίτλους και στα πολλά χρήματα. Κι όμως, η κοσμοθεωρία του είναι τέτοια που υπενθυμίζει σε όλους την ανθρώπινη πλευρά τους και σε καμία περίπτωση δεν προσπαθεί να προωθήσει την στυγνή επαγγελματική νοοτροπία.

«Τα τελευταία χρόνια μάθαμε ότι δεν χρειάζεται κάποιος να είναι κοντά μας με την παρουσία του. Είναι αρκετή ακόμα και μία κλήση στο Zoom ή οτιδήποτε τέτοιο. Συνειδητοποιείς ότι δεν χρειάζεται ο άλλος να είναι στην κυριολεξία εδώ, είναι να αισθάνεσαι την παρουσία του» είχε αναφέρει στο σποτ της Λίβερπουλ για τα περασμένα Χριστούγεννα. Είναι Γερμανός, θα μπορούσε να είναι «τέρας» πειθαρχίας και «παγωμένων» συναισθημάτων, όμως αυτός ο άνθρωπος έχει μέσα του κάτι... μεσογειακό. Έντονο. Ανθρώπινο. Υπέροχο.

Ο τρόπος που γιόρτασε για την κατάκτηση του Carabao Cup ξεδίπλωσε μπροστά σε χιλιάδες κόσμο στο «Γουέμπλεϊ» και σε εκατομμύρια οπαδών που παρακολουθούσαν από τις τηλεοράσεις, το «τσαλάκωμα». Αυτό που ουδέποτε φοβήθηκε ο Κλοπ. Γιατί ξέρει να το ζει το ποδόσφαιρο. Την ρομαντική του πλευρά. Την όμορφη. Την στιγμή που κάνει τη διαφορά και που ο καθένας οφείλει ν' αφήνει τον εαυτό του χαλαρό να την κάνει κτήμα του.

Δεν θα ξαναφορέσει ποτέ κοστούμι. Όχι επειδή είναι γρουσουζιά, αλλά γιατί δεν νιώθει άνετα. Όσο κι αν οι αγγλικοί τελικοί από το παρελθόν το είχαν αυτό ως ... δεδομένο, ο Κλοπ αρνείται να το κάνει. Φόρμα, καπελάκι, γένια. Και στο τέλος, χορός. Ξέφρενες κινήσεις με τα χέρια. Χαμόγελα, παιχνίδια με τον κόσμο, τρέλα.

Η λέξη «σοβαροφάνεια», μάλλον του προκαλεί αλλεργία. Και πολύ καλά κάνει. Και επειδή είναι ο Κλοπ τέτοιος άνθρωπος, είδαμε και τον μικρούλη στην απονομή του τίτλου στη Λίβερπουλ. Κι ας τον τράβηξε εκεί πάνω ο Άλισον... στο άκυρο. Δεν «χάλασε» κανέναν. Δεν ενόχλησε κανέναν. Ήταν μια στιγμή... ποδοσφαίρου. Για τον οπαδό, την αγάπη για την ομάδα, το παιδί που θα κρατήσει αυτή την ανάμνηση για μια ζωή. Ο Κλοπ κάνει όμορφο το ποδόσφαιρο. Αυτός ο άνθρωπος είναι δώρο για το άθλημα. Και η κοσμοθεωρία του, θα μπορούσε να εμπνεύσει την αλλαγή σε όσους... το έχουν πάρει λάθος.

🗣 "I don't know, his dad was shouting let him touch the trophy."



Jurgen Klopp is delighted to finally get his win at Wembley and he even let a fan lift the trophy with the team pic.twitter.com/Oss538Vm7D February 27, 2022