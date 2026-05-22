Σύμφωνα με πηγή του εξωτερικού η Λίβερπουλ επιθυμεί να αποκτήσει τον Γιαν Ντιομαντέ. Στα εκατό εκατομμύρια ευρώ αξιώνει τον 19χρονο αριστερό εξτρέμ η Λειψία.

Θέλει την ταλεντάρα της Λειψίας η Λίβερπουλ! Ο 19χρονος Γιαν Ντιομαντέ αποτελεί τη φετινή αποκάλυψη της Bundesliga, καθώς ο νεαρός αριστερός εξτρέμ διανύει καταπληκτική χρονιά με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας. Η Λειψία τον κοστολογεί στα 100 εκατ. ευρώ για να τον πουλήσει.

Πιο συγκεκριμένα, Ντέιβιντ Όρνσταιν και Athletic κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ, η οποία έχει θέσει την απόκτηση του ελπιδοφόρου Ιβοριανού στους πρωταρχικούς της στόχους για το φετινό καλοκαίρι.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως οι δύο πλευρές θα έρθουν άμεσα σε επαφές, ώστε να διαπραγματευτούν για το μέλλον του αθλητή. Η ομάδα της Αγγλίας επιθυμεί να ενισχύσει το αριστερό άκρο της επίθεσης την ερχόμενη σεζόν και στο πρόσωπο του νεαρού βλέπουν ένα μακροπρόθεσμο πρότζεκτ.

Τη φετινή σεζόν στη Bundesliga, ο Αφρικανός μέτρησε 36 συμμετοχές, 13 γκολ και 10 ασίστ, έχοντας τραβήξει τα βλέμματα της ποδοσφαιρικής Ευρώπης με τις επιδόσεις του.