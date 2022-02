Το είχε πει πριν από τον τελικό και τελικά η μοίρα του είχε ετοιμάσει το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο Κλοπ τίμησε τις... φόρμες που συνηθίζει να φοράει στον πάγκο και πανηγύρισε άλλο ένα τρόπαιο στη Λίβερπουλ.

Παραμονές του μεγάλου τελικού του Carabao Cup ο Kloppo είχε ξεκαθαρίσει πως δεν υπήρχε καμία περίπτωση να φορέσει κοστούμι για το... επίσημο της περίστασης του μεγάλου παιχνιδιού στο γεμάτο «Γουέμπλεϊ».

«Δεν θα φορέσω κοστούμι στον τελικό. Όχι γιατί είμαι προληπτικός. Αν δείτε τις εικόνες από τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ στην Μαδρίτη, ήμουν αξύριστος, με καπέλο. Δεν με ένοιαζε καθόλου. Θα μπορούσα να είμαι και με το μαγιό εκεί αρκεί να ήμασταν νικητές και να έβλεπα τους υπόλοιπους χαρούμενους από την ομάδα.

Προφανώς και σε ορισμένες περιστάσεις υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος να ντυθείς, όμως, αν έχουμε την ελευθερία να μην το κάνουμε, δεν θα φορέσω σακάκι» ήταν τα λόγια του μερικές ώρες πριν από το ματς της Κυριακής.

Στο «Γουέμπλεϊ» εμφανίστηκε με το γνωστό καπελάκι του, τη φόρμα του, όμως αυτή τη φορά – όπως το συνηθίζει φέτος – ήταν πιο περιποιημένος σε ό,τι αφορούσε στα γένια.

Και τελικά του βγήκε σε καλό αφού πρόσθεσε και το Carabao Cup στη συλλογή του ως κόουτς της Λίβερπουλ μετά το Champions League, το ευρωπαϊκό Super Cup, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και την Premier League.

Όταν είχε ντυθεί αρκετά πιο επίσημα στο παρελθόν, είχε χάσει τον γερμανικό «εμφύλιο» στον ευρωπαϊκό τελικό του 2013 από την Μπάγερν Μονάχου, όμως η φύση του ήταν τελείως αντίθεση με αυτό το στυλ ενδυμασίας.

«Έχω δει τις φωτογραφίες από εκείνο το παιχνίδι και πραγματικά μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να νιώσω άνετα με αυτά τα ρούχα. Δεν με νοιάζει. Θα μπορούσα να είμαι ακόμα και με το μαγιό αρκεί οι γύρω μου να είναι χαρούμενοι και να έχουμε πετύχει το στόχο μας. Στον τελικό του 2019 όπως φάνηκε, δεν με ένοιαζε ούτε στο ελάχιστο το πως ήμουν» ανέφερε.

Jurgen Klopp getting involved in the dancing celebrations 🤣 pic.twitter.com/NMznt2sLnn