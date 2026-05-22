Πανό κατά του Άρνε Σλοτ κρέμασαν οι οπαδοί της Λίβερπουλ στο προπονητικό κέντρο, δείχνοντας γι' άλλη μια φορά πως επιθυμούν την απομάκρυνση του Ολλανδού τεχνικού.

Δεν τον θέλουν και το δείχνουν με κάθε τρόπο! Μερίδα των οπαδών της Λίβερπουλ κρέμασαν πανό που έγραφε «Slot out» στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του λιμανιού. Παρά τα δημοσιεύματα που θέλουν τον 47χρονο Ολλανδό κόουτς να παραμένει στον πάγκο της ομάδας, το κλίμα δεν φαίνεται να τον... σηκώνει.

Στην πρώτη του χρονιά στην Αγγλία ο πρώην τεχνικός της Φέγενορντ τα πήγε περίφημα, οδηγώντας την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ στην κατάκτηση του τίτλου της Premier League. Η δεύτερη σεζόν του ωστόσο δεν θυμίζει σε τίποτα την προηγούμενη, με τους Κόκκινους να μένουν χωρίς τρόπαιο, έχοντας ξοδέψει πακτωλό χρημάτων το περασμένο καλοκαίρι για ποιοτικότατες προσθήκες.

Πέρα από την απογοητευτική σεζόν σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Άρνε Σλοτ δεν διατηρούσε και τις καλύτερες σχέσεις με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στους υποστηρικτές της ομάδας.

Έτσι, σε μια ακόμα ένδειξη διαμαρτυρίας προς το πρόσωπό του, οπαδοί της Λίβερπουλ κρέμασαν ένα πανό στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου, που έγραφε «Slot out».