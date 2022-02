Η βραδιά τίτλου της Λίβερπουλ θα μείνει χαραγμένη για τον μικρό φίλο των Reds, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο που ήταν μαζεμένοι οι παίκτες και ο Γιούργκεν Κλοπ, πανηγύρισε μαζί τους και μάλιστα σήκωσε και την κούπα του League Cup!

Μιλώντας για ποδοσφαιρικές εμπειρίες, ένας πιτσιρικάς θα έχει να λέει στους φίλους και συμμαθητές του πως σήκωσε το τρόπαιο του League Cup, δίπλα στους σταρ της Λίβερπουλ. Κι εκείνοι θα τον πιστέψουν, καθώς υπάρχει... οπτικό ντοκουμέντο. Χωρίς κανείς να καταλάβει πώς βρέθηκε εκεί, ένας μικρός φίλος των Reds «τρύπωσε» στην εξέδρα που ήταν παρατεταγμένοι ο Γιούργκεν Κλοπ και οι ποδοσφαιριστές του για να σηκώσουν την κούπα και στο τέλος έγινε κι ο ίδιος ένα στους πανηγυρισμούς, παίρνοντας στα χέρια του το βαρύτιμο τρόπαιο!

Η αντίδραση του Γερμανού τεχνικού και του Άλισον όταν κατάλαβαν ότι βρίσκεται ανάμεσά τους ήταν... ανεκτίμητη, καθώς χωρίς δεύτερη σκέψη του παρέδωσαν το τρόπαιο για να νιώσει κι εκείνος το πρωτόγνωρο συναίσθημα.

A young boy joined the Liverpool squad for their Carabao Cup trophy lift 🏆



A moment that the little lad will remember forever ❤️ pic.twitter.com/7Hkep0TQp0