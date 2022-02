Το Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου ντύθηκε κιτρινομπλέ στον αγώνα της Γουέστ Χαμ με τη Γουλβς, με τα «Σφυριά» να συγκινούν με τα μηνύματα τους για την Ουκρανία και τον συμπαίκτη τους, Αντρέι Γιαρμολένκο.

Οι εξελίξεις με την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία έχουν «παγώσει» όλη την Ευρώπη και φυσικά το ποδόσφαιρο δεν αποτελεί εξαίρεση. Σε πολλά γήπεδα έχουμε δει ηχηρά αντιπολεμικά μηνύματα όπως στο «Ολντ Τράφορντ» και στο Λεβερκούζεν, ενώ το μεσημέρι της Κυριακής (27/2) βάφτηκε... κιτρινομπλέ το Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου στην αναμέτρηση της Γουέστ Χαμ με τη Γουλβς.

Στα μάτριξ του γηπέδου υπήρχε το μήνυμα «Στέλνουμε τη αγάπη μας και τις προσευχές μας στον Αντρέι Γιαρμολένκο και στον λαό της Ουκρανίας» με φόντο την ουκρανική σημαία και δίπλα μια φωτογραφία του έμπειρου μεσοεπιθετικού των «Σφυριών». Οι ποδοσφαιριστές της Γουέστ Χαμ έδειξαν τη στήριξη τους στον Ουκρανό μεσοεπιθετικός, καθώς φορούσαν φανέλες με το όνομα του στην προθέρμανση, ενώ ο αρχηγός των Λονδρέζων βγήκε κατά την είσοδο της ομάδας του κρατώντας τη φανέλα του συμπαίκτη του με τους οπαδούς των δυο ομάδων να τον χειροκροτούν.

Ο Γιαρμολένκο έχει εξασφαλίσει ειδική άδεια από τον Ντέιβιντ Μόγες για προσωπικούς λόγους, λόγω των δύσκολων στιγμών που βιώνει αυτός και η οικογένεια του.

👏 West Ham sending a message to Andriy Yarmolenko and other people of Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cc8SbeI1Pq February 27, 2022

West Ham players are wearing training tops with Andriy Yarmolenko's name on the back in support of their teammate 🇺🇦 👏 pic.twitter.com/j18K7dUvDm — Football Daily (@footballdaily) February 27, 2022

West Ham warmed up with 'Yarmolenko' on their training kits in support of their Ukrainian teammate 🇺🇦



Andriy Yarmolenko was given time off by the club following Russia's invasion of his country. pic.twitter.com/G05jTlCFFT — B/R Football (@brfootball) February 27, 2022